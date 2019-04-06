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Първенство на България по футбол, Втора лига:

Втора лига
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Резултати от мачове в 23-ия кръг на Втора лига по футбол

Добруджа (Добрич) - ЦСКА 1948      0:0

Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)      0:5

Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово)    1:0

Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана    3:2

Монтана – Поморие      1:0

В неделя:

Лудогорец-2 (Разград) - Царско село

В понеделник:

Несебър - Струмска слава (Радомир)

Черноморец (Балчик) - Арда (Кърджали)

Кляасиране

1. Царско село  22  20  1  1  51:17  61 точки

2. Монтана 1921  23  14  7  2  38:15  49

3. ЦСКА 1948 (София)  23  11  10  2  26:14  43

4. Арда (Кърджали)   22  12  5  5  30:13  41

5. Литекс (Ловеч)  23  10  5  8  33:19  35

6. Поморие  23  9  5  9  28:33  32

7. Локомотив (Г. Оряховица)  23  9  4  10  25:30  31

8. Локомотив 1929 (София)  23  7  8  8  18:18  29

9. Черноморец (Балчик)  22  8  5  9  18:22  29

10. Струмска слава (Радомир)  22  7  5  10  27:34  26

11. Ботев (Гълъбово)  23  5  8  10  20:26  23

12. Кариана (Ерден)  23  6  4  13  24:31  22

13. Несебър  22  5  7  10  25:38  22

14. Лудогорец-2 (Разград)  22  6  4  12  22:35  22

15. Пирин (Благоевград)  23  5  3  15  20:42  18

16. Добруджа (Добрич)  23  2  9  12  10:28  15
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