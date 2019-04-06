Първенство на България по футбол, Втора лига:

Резултати от мачове в 23-ия кръг на Втора лига по футбол
Добруджа (Добрич) - ЦСКА 1948 0:0
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч) 0:5
Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово) 1:0
Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана 3:2
Монтана – Поморие 1:0
В неделя:
Лудогорец-2 (Разград) - Царско село
В понеделник:
Несебър - Струмска слава (Радомир)
Черноморец (Балчик) - Арда (Кърджали)
Кляасиране
1. Царско село 22 20 1 1 51:17 61 точки
2. Монтана 1921 23 14 7 2 38:15 49
3. ЦСКА 1948 (София) 23 11 10 2 26:14 43
4. Арда (Кърджали) 22 12 5 5 30:13 41
5. Литекс (Ловеч) 23 10 5 8 33:19 35
6. Поморие 23 9 5 9 28:33 32
7. Локомотив (Г. Оряховица) 23 9 4 10 25:30 31
8. Локомотив 1929 (София) 23 7 8 8 18:18 29
9. Черноморец (Балчик) 22 8 5 9 18:22 29
10. Струмска слава (Радомир) 22 7 5 10 27:34 26
11. Ботев (Гълъбово) 23 5 8 10 20:26 23
12. Кариана (Ерден) 23 6 4 13 24:31 22
13. Несебър 22 5 7 10 25:38 22
14. Лудогорец-2 (Разград) 22 6 4 12 22:35 22
15. Пирин (Благоевград) 23 5 3 15 20:42 18
16. Добруджа (Добрич) 23 2 9 12 10:28 15