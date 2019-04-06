Първенство на България по футбол, Втора лига:

Резултати от мачове в 23-ия кръг на Втора лига по футбол



Добруджа (Добрич) - ЦСКА 1948 0:0

Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч) 0:5

Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово) 1:0

Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана 3:2

Монтана – Поморие 1:0

В неделя:

Лудогорец-2 (Разград) - Царско село

В понеделник:

Несебър - Струмска слава (Радомир)

Черноморец (Балчик) - Арда (Кърджали)

Кляасиране

1. Царско село 22 20 1 1 51:17 61 точки

2. Монтана 1921 23 14 7 2 38:15 49

3. ЦСКА 1948 (София) 23 11 10 2 26:14 43

4. Арда (Кърджали) 22 12 5 5 30:13 41

5. Литекс (Ловеч) 23 10 5 8 33:19 35

6. Поморие 23 9 5 9 28:33 32

7. Локомотив (Г. Оряховица) 23 9 4 10 25:30 31

8. Локомотив 1929 (София) 23 7 8 8 18:18 29

9. Черноморец (Балчик) 22 8 5 9 18:22 29

10. Струмска слава (Радомир) 22 7 5 10 27:34 26

11. Ботев (Гълъбово) 23 5 8 10 20:26 23

12. Кариана (Ерден) 23 6 4 13 24:31 22

13. Несебър 22 5 7 10 25:38 22

14. Лудогорец-2 (Разград) 22 6 4 12 22:35 22

15. Пирин (Благоевград) 23 5 3 15 20:42 18

16. Добруджа (Добрич) 23 2 9 12 10:28 15