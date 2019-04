В ръцете на Вивиан Майер

Над 100 цветни и черно-бели фотографии на една от най-забележителните жени в световната фотография - Вивиан Майер, ще бъдат показани за първи път в София. Изложбата “В нейните ръце” ще бъде открита на 23 април в Софийската градска художествена галерия. Експозицията ще остане отворена за посетители до 2-ри юни.

Творчеството на Вивиан Майер е открито случайно през 2007 г. и бързо се превръща в сензация.

Вивиан Майер (1926 - 2009) е смятана за един от най-емблематичните автори на уличната фотографията. Името ѝ се нарежда до тези на Даян Арбъс, Робърт Франк, Хелън Левит, Гари Уиногранд, Мери Елън Марк, Джоел Мейровиц, а историята ѝ е също толкова забележителна, колкото и нейните снимки. В края на 2007 г. Джон Малуф, агент на недвижими имоти, купува няколко кашона, пълни с черно-бели непроявени филми от 50-те и 60-те. Пред очите му се разкрили забележителни кадри: всевъзможни градски сюжети и истински истории от живота в Чикаго, Ню Йорк и Париж през 50-те. Aрхивирайки ги, с всеки нов кадър се убеждавал, че е попаднал на “нещо голямо”. И все повече се питал коя е тази тайнствена и талантлива жена зад камерата. Повече от година след покупката си попада на следа, намира плик от фотолаборатория с името на получателя: Вивиан Майер. Феминист, кинокритик, човек с мнение. В спомените на семействата, с които е живяла като гувернантка, тя е затворена и ексцентрична, но дисциплинирана и безпощадно смела в мнението си.

Интересът към личността на Вивиан Майер започва да расте лавинообразно – не само заради невероятната ѝ история, а и заради забележителните кадри с всевъзможни градски сюжети и истински истории, в които тя улавя пулса на Ню Йорк, Чикаго, Маями, Париж през 50-те. След успешните изложби в Чикаго и Лондон холивудският актьор Тим Рот открива експозицията ѝ в Лос Анджелис, статии за нея се появяват в The New York Times, Time, The Wall Street Journal, The Independent, The Guardian. През 2015 г. биографичният филм “Да откриеш Вивиан Майер” (Finding Vivian Maier) е номиниран за Оскар. Внушителното творчество на Вивиан Майер включва истинска съкровищница от над 120 000 негатива и филми.