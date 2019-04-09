Резултати и класиране във Втора лига

Първенство на България по футбол, 23-ти кръг във Втора лига:

Несебър - Струмска слава (Радомир) - 0:0

Черноморец (Балчик) - Арда (Кърджали) - 1:3

Лудогорец-2 (Разград) - Царско село - 0:2

Добруджа (Добрич) - ЦСКА 1948 - 0:0

Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч) - 0:5

Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово) - 1:0

Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана (Ерден) - 3:2

Монтана - Поморие - 1:0

временно класиране:

1. Царско село 23 21 1 1 53:17 64 точки

2. Монтана 1921 23 14 7 2 38:15 49

3. Арда (Кърджали) 23 13 5 5 33:14 44

4. ЦСКА 1948 (София) 23 11 10 2 26:14 43

5. Литекс (Ловеч) 23 10 5 8 33:19 35

6. Поморие 23 9 5 9 28:33 32

7. Локомотив (Г. Оряховица) 23 9 4 10 25:30 31

8. Локомотив 1929 (София) 23 7 8 8 18:18 29

9. Черноморец (Балчик) 23 8 5 10 19:25 29

10. Струмска слава (Радомир) 23 7 6 10 27:34 27

11. Ботев (Гълъбово) 23 5 8 10 20:26 23

12. Несебър 23 5 8 10 25:38 23

13. Кариана (Ерден) 23 6 4 13 24:31 22

14. Лудогорец-2 (Разград) 23 6 4 13 22:37 22

15. Пирин (Благоевград) 23 5 3 15 20:42 18

16. Добруджа (Добрич) 23 2 9 12 10:28 15

