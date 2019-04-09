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Резултати и класиране във Втора лига

Втора лига
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Първенство на България по футбол, 23-ти кръг във Втора лига:
Несебър - Струмска слава (Радомир)  - 0:0
Черноморец (Балчик) - Арда (Кърджали)  - 1:3
Лудогорец-2 (Разград) - Царско село  - 0:2
Добруджа (Добрич) - ЦСКА 1948  - 0:0
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)  - 0:5
Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово)  - 1:0
Локомотив (Горна Оряховица) - Кариана (Ерден) - 3:2
Монтана - Поморие  - 1:0   
временно класиране:
1. Царско село  23  21  1  1  53:17  64 точки
2. Монтана 1921  23  14  7  2  38:15  49
3. Арда (Кърджали)  23  13  5  5  33:14  44
4. ЦСКА 1948 (София)  23  11  10  2  26:14  43
5. Литекс (Ловеч)  23  10  5  8  33:19  35
6. Поморие  23  9  5  9  28:33  32
7. Локомотив (Г. Оряховица)  23  9  4  10  25:30  31
8. Локомотив 1929 (София)  23  7  8  8  18:18  29
9. Черноморец (Балчик)  23  8  5  10  19:25  29
10. Струмска слава (Радомир)  23  7  6  10  27:34  27
11. Ботев (Гълъбово)  23  5  8  10  20:26  23
12. Несебър  23  5  8  10  25:38  23
13. Кариана (Ерден)  23  6  4  13  24:31  22
14. Лудогорец-2 (Разград)  23  6  4  13  22:37  22
15. Пирин (Благоевград)  23  5  3  15  20:42  18
16. Добруджа (Добрич)  23  2  9  12  10:28  15
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