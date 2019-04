Спад на доставките на мобилни телефони в Китай през март с 6% с оглед на забавящата се икономика

Според представени в сряда официални данни, доставките на мобилни телефони в Китай спаднаха през март с 6% в сравнение със същия месец година по-рано, тъй като забавянето на икономическия растеж се отрази негативно на този важен технологичен сектор.

Доставките се понижиха през март до 28,4 милиона броя от 30,2 милиона броя през март 2018-а, съобщиха от Китайската академия за информационни и комуникационни технологии (CAICT), цитирани от Ройтерс. Това шестпроцентно понижение следва двуцифрения последователен спад през предходните четири месеца.

Броят на новите устройства, пуснати от производителите на телефони, също намалява, според данните на CAICT, като общо 52 нови мобилни телефона се появиха на пазара през месец март, което е с 35% по-малко, отколкото година по-рано.

Миналата година беше доста анемична за най-големия пазар на мобилни телефони в света, като общите доставки в Китай спаднаха с 15,5 на сто. Слабостта продължава и през 2019-а година, като през февруари бяха доставени "едва" 14,5 млн. броя (най-малко от февруари 2013-а година насам) и бяха с 19,9% по-малко спрямо същия месец на предходната година.

Анализаторите на тази ключова технологична индустрия обикновено отдават слабата производителност на забавянето на икономическия растеж, на все по-дългия цикъл на обновяване (на смяна) на мобилните апарати и на затишие във функционалните иновации, като повечето доставчици се съсредоточават върху подготовката за стартиране на 5G свързаността на техните мобилни мрежи.

За да се справят със забавянето, местните китайски марки повишиха цените, надявайки се на увеличаване на маржовете на печалба. През 2018-а година компаниите Huawei Technologies Co Ltd., Oppo, и Vivo заеха по-голям дял от ценовия диапазон на мобилните телефони между $ 500 до $ 800 - сегмент, който доскоро беше доминиран от американският гигант Apple inc.

Производителят на iPhone, който понастоящем генерира над 15% от своите приходи от китайския пазар, пострада доста от това забавяне, като продажбите в региона през тримесечния период до края на декември 2018-а година намаляха с около една четвърт спрямо предходната година.