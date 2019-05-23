Резултати и класиране във втора лига

Срещи от последния 30-и кръг на Втора лига:
ЦСКА 1948 - Локомотив София 3:1
Локомотив ГО - Черноморец Балчик 1:2
Несебър - Монтана 1:2
Пирин Бл - Лудогорец II 1:0
Литекс - Добруджа 2:2
Струмска слава - Царско Село 2:2
Кариана - Поморие 2:0
Ботев Гълъбово - Арда 2:3
крайно класиране:
1 Царско село 30 24 4 2 68:27 76 точки
2 Монтана 1921 30 18 9 3 49:22 63
3 Арда (Кърджали) 30 19 5 6 44:18 62
4 ЦСКА 1948 (София) 30 16 11 3 39:18 59
5 Литекс (Ловеч) 30 12 9 9 43:26 45
6 Струмска слава (Радомир) 30 10 7 13 36:44 37
7 Черноморец (Балчик) 30 10 7 13 27:35 37
8 Локомотив 1929 (София) 30 9 9 12 25:28 36
9 Локомотив (Горна Оряховица) 30 10 6 14 30:43 36
10 Поморие 30 10 6 14 35:49 36
11 Лудогорец-2 (Разград) 30 9 5 16 31:43 32
12 Кариана (Ерден) 30 8 7 15 29:38 31
13 Пирин (Благоевград) 30 9 4 17 29:49 31
14 Ботев (Гълъбово) 30 7 10 13 32:38 31
15 Несебър 30 6 9 15 33:51 27
16 Добруджа (Добрич) 30 4 10 16 17:38 22