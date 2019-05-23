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Резултати и класиране във втора лига

Втора лига
Снимка: Архив

Срещи от последния 30-и кръг на Втора лига:
ЦСКА 1948 -   Локомотив София    3:1
Локомотив ГО -   Черноморец Балчик 1:2   
Несебър - Монтана  1:2   
Пирин Бл - Лудогорец II  1:0
Литекс - Добруджа  2:2   
Струмска слава - Царско Село  2:2   
Кариана - Поморие  2:0
Ботев Гълъбово - Арда  2:3
крайно класиране:
1 Царско село  30  24  4  2  68:27  76 точки
2 Монтана 1921  30  18  9  3  49:22  63
3 Арда (Кърджали)  30  19  5  6  44:18  62
4 ЦСКА 1948 (София)  30  16  11  3  39:18  59
5 Литекс (Ловеч)  30  12  9  9  43:26  45
6 Струмска слава (Радомир)  30  10  7  13  36:44  37
7 Черноморец (Балчик)  30  10  7  13  27:35  37
8 Локомотив 1929 (София)  30  9  9  12  25:28  36
9 Локомотив (Горна Оряховица) 30  10  6  14  30:43  36
10 Поморие  30  10  6  14  35:49  36
11 Лудогорец-2 (Разград)  30  9  5  16  31:43  32
12 Кариана (Ерден)  30  8  7  15  29:38  31
13 Пирин (Благоевград)  30  9  4  17  29:49  31
14 Ботев (Гълъбово)  30  7  10  13  32:38  31
15 Несебър  30  6  9  15  33:51  27
16 Добруджа (Добрич)  30  4  10  16  17:38  22
БНР Новини Спорт    втора лига футбол
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