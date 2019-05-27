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от 13.00 часа
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Дебютант в националния за мачовете с Чехия и Косово

Цветелин Чунчуков.
Снимка: Архив

Нападателят на Славия Цветелин Чунчуков бе повикан от селекционера на мъжкия национален отбор на България Красимир Балъков за предстоящите двубои с Чехия и с Косово. Както е известно, заради контузии от предварителния списък отпаднаха защитниците на ЦСКА-София Иван Турицов и Николай Бодуров, както и Марселиньо от Лудогорец. 

Футболистите, които ще се явят за началото на лагер-сбора на 29 май, сряда, в Национална футболна база "Бояна":

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Христо Иванов (Етър)

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Камен Хаджиев (Пушкаш Академия, Унгария), Иван Бандаловски (Берое), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Горанов (Левски), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Виктор Генев (Черно море), Крум Стоянов (Етър)

Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов (Ростов, Русия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Галин Иванов (Халадаш, Унгария), Кирил Десподов (Каляри), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (Черно море), Георги Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Ботев Пд), Янис Карабельов (Славия), Цветелин Чунчуков (Славия), Георги Сърмов (Етър), Станислав Иванов (Левски), Станислав Костов (Левски), Исмаил Иса (Дунав).

Допълнително ще бъдат обявени медийните активности на националния отбор, както и програмата му до изиграването на двубоя с Косово на 10 юни.
Програма Хоризонт Стадион    национален отбор Цветелин Чунчуков
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