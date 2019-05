Hashima – белградски авангарден джаз в Първо студио на БНР

Hashima е необичайно сливане на класицизъм, балкански фолклорни форми, авангардна гюрултия и лиризъм, пише Jazz Times. Удивителният белградски авангарден джаз квартет ще свири за първи път в София на сцената на Първо студио на БНР в 30 май, четвъртък, от 20.00 часа, по покана на радиофестивала „Аларма Пънк Джаз“.



Hashima са Игор Мишкович (китара, композиции, гласове), Сърджан Миялкович (тенор саксофон), Александър Христич (барабани, глокеншпил) и Ваня Тодорович (контрабас). Името на квартета идва от изоставения японски остров Хашима, символ на индустриализацията и принудителния труд, включен през 2015 г. в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Сред множеството си стилистични, жанрови и отвъджанрови влияния самите музиканти посочват Стравински, Мокраняц, Уейн Шортър, съвременната импровизирана музика, рока, фолклора, европейското кино и литературата.



Още дебютът им "Tideland" (2015) е забелязан и оценен по достойнство от авторитетни издания като Jazz Times и Jazz Wise, а актуалният им албум "The Haywain" (2017), в който почетно участие има и португалската фрий тромпетистка Сусана Сантуш Силва, влиза в класацията на New York City Jazz Record "100-те най-важни албуми в световния джаз за 2017 г.".



Албумът е концептуално повлиян от творчеството на Йеронимус Бош и Бела Тар и е записван в студиото на La Buissonne при Никола Баияр. В момента Hashima подготвят за издаване наесен и третия си студиен албум. Българската публика ги познава от участието им в "Джаз Перелик" в Родопите, откъдето датира приятелството им с музикантите от създадената в София френско-шотландско-българско-руска синематик-джаз формация The Bedlam Club – най-удачният в жанрово отношение избор за местна група, която ще открие концерта в Първо студио на БНР.



Билети в системата на генералния спонсор на събитието EpayGo, на касите на Easy Pay в цялата страна и в Рекламно-информационния център на БНР (бул. Драган Цанков №4).



Двама от присъстващите в Първо студио на 30 май ще спечелят двоен билет за големия концерт на групата на Басеку Куяте от Мали на 6 юни в клуб Mixtape 5, организиран от „Аларма Пънк Джаз“ и платформата за традиционна и нова африканска музика „Афро Визия“.