Звукозапис на Пол Макартни (Sir James Paul McCartney CH MBE) е увертюра в тази наша среща. Отново се потапяме в необятността на числата, вписани в песенната лирика. Мелодията, която сър Макартни пее, се нарича „Ние тримата“, We Three (My Echo, My Shadow and Me). Прозвучава фразата „Ние тримата не сме тълпа, не сме компания дори: моето ехо, моята сянка и аз“. Изпълнението на Пол е от 2012 година – 73 лета след първата поява на „Ние тримата“. В оригиналния си вид We Three представлява балада от Нелсън Коган, Сами Майсълс и Дик Робертсън (Nelson Cogane, Sammy Mysels, Dick Robertson). През 1940 година стига челно място в американската класация с изпълнение на младия Франк Синатра и оркестъра на Томи Дорси (Frank Sinatra & the Tommy Dorsey Orchestra), за да се появи седем десетилетия по-късно, възродена от Пол Макартни.



Представяме Ви и една от силните песни на Лейди Гага (Lady Gaga): „Милион причини“. През 2017 година получава номинация за награда Грами в категорията „Най-добро солово изпълнение“. Днес песента е любима на милиони хора по света. Чуваме Стефани Джоан Анджелина Джерманота (Лейди Гага) да изпява: „Имам сто милиона причини, за да си тръгна. Дай ми една причина, за да остана“…



неделя, 16 юни, от 17 часа