Екстремните спортове 2-8 юни

Злато и сребро за България на едно от най-популярните състезания за деца в спортното катерене - Youth Colour Climbing Festival, което се проведе в края на миналата седмица в Имст, Австрия. Над 200 деца от 15 страни се състезаваха в дисциплината “трудност” в две възрастови групи - до 12 и от 12 до 14 години.



Мартина Бангеева от клуба към НСА спечели злато в групата до 14 г., момичета, а Николай Русев - от същия клуб, зае второто място в същата възрастова група при момчетата. На седмо място пък се класира Николай Ангелов. В по-малката възрастова група Петра Барова от клуб “Алтиус” зае шестото място. По повод представянето на нашите млади катерачи авторитетният сайт 8a.nu отбелязва: "Интересното е, че България беше най-добрата и доминираше в цяла Източна Европа. Всеки (от българските състезатели - бел.ред.) изкатери най-малко шест маршрута и на квалификациите осигуряващите бяха родители, треньори и приятели."











На Витоша се проведе екстремното състезание по бягане по морени по инициатива на планинския бегач Кирил Николков-Дизела - Red Bull Moreni Challenge. Трасето е едва 700 метра, с денивелация от близо 100 метра, но е върху природния скален феномен Морените в местността Златните мостове - каменната река, образувана преди около 5 млн. години.



Участваха общо 60 души. Победи Александър Спасов, следван от Камен Недков и Кристиян Кирилов.

"Много хубаво събитие, имаше адреналин, страхотно решение на организаторите да направят изненада като пуснат финала на различно трасе от квалификацията" - каза пред БНР победителят Александър Спасов. Той финишира с време 7:06:07 минути. При жените първа бе Деси Христова, с време 10:39:15 минути, следвана от Силвия Младенова и Теодора Василева.



Първото издание на това състезание се проведе минала година, когато да изпробват късмета си по огромните камъни се престрашиха 93 мъже и жени. Победител тогава стана Иван Сираков - един от най-добрите родни ориентировачи, който финишира след 6:02 мин.







Откриха телата на петима от осмината членове на международна експедиция, които изчезнаха в района на седемхилядника Нанда Деви Изток (7434 м) в Индия. Те са забелязани от спасителните хеликоптери в район близо до лагера на алпинистите, като в района има следи от голяма лавина.

Целта на експедицията е съседен неизкачван и безименен връх, висок 6477 м. Както ви съобщихме миналата седмица, осмината членове на експедцията са граждани на Великобритания Австралия, САЩ и Индия. Групата, водена от британския планински водач Мартин Моран трябвало да се прибере в Базовия лагер на 31 май и след като това не се е случило, е започнало издирването. Предполага се, че Моран и клиентите му са били пометени от лавината. В спасителната акция участваха и членове на юбилейната полска експедиция на Нанда Деви Изток.





Заради проблеми с финансирането, Нирмал Пурджа обяви, че прекъсва проекта си 14/7, чиято цел беше да изкачи 14-те осемхилядника на планетата за 7 месеца. Този сезон бившият британски командос изкачи 6 от тях - Анапурна, Дхаулагири, Канчендзьонга, Макалу, Еверест и Лхотце, като последните 3 от тях изкачи само за 2 дни. Нирмал изкачва върховете с предварително изградени височинни лагери и се движи през цялото време с кислороден апарат. Той уточни, че все още не се е отказал от желанието си наесен да продължи с високите върхове.





Незрящият британски паракатерач Джеси Дафтън, воден от своя партньор Моли Томпсън, повтори световноизвестния маршрут за трад катерене The Old Man of Hoy в Шотландия. Става дума за скален стълб, висок 137 метра, като маршрутът е от 6 въжета. Той е изкатерен за първи път от британците Крис Бонингтън, Расти Бейли и Том Пети през 1966 г. за три дни.

Незрящият Джеси Дафтън е преминал маршрута-символ на британското скално катерене, без падания, като е следвал инструкциите на своя партньор. Джеси напомня, че за незрящ човек катеренето е само половината от цялото предизвикателство, което включва и стигането до самото място, както и къмпингуването там.