AT&T отмени предварителните поръчки за проблемния сгъваем смартфон Galaxy Fold

Американската телекомуникационна компания AT&T Inc. отмени предварителните поръчки за проблемния сгъваем Galaxy Fold на южнокорейската Samsung Electronics, съобщават медии в четвъртък. Преди време и американската компанията за продажба на дребно на електроника Best Buy Co. Inc. също взе решение да преустанови всичките предварителни поръчки за този нов смартфон.

В имейл, изпратен до клиентите, които са осъществили предварителни покупки на сгъваемия телефон, компанията заяви, че не е в състояние да достави Galaxy Fold поради забавянето от страна на производителя Samsung на пускането му в продажба. Клиентите на AT&T, които са засегнати от тази отмяна, ще получат промоционална карта на стойност $ 100 и ще могат да направят нова поръчка, след като Samsung обяви окончателна дата за пускане на пазара на Galaxy Fold след отстраняване на всички дефекти.

Според последни информации, южнокорейският технологичен гигант все още оправя проблемите със смартфона Galaxy Fold, чието официално представяне се забави, след като редица рецензенти, получили тестови устройства, съобщиха за проблеми със сгъващия се екран.