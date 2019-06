"Хуавей" отлага пускането на сгъваемия смартфон Мate X за септември

Китайският технологичен гигант "Хуавей" (Huawei) ще отложи пускането на сгъваемия си телефон Mate X за септември, съобщиха медиите в петък.

Компанията първоначално беше насрочила датата за пускане на устройството през юни, но взе решение да го отложи, за да проведе допълнителни тестове.

Говорител на "Хуавей" каза, че компанията се опитва да пусне новото 5G-съвместимо устройство, което вече беше представено през февруари в Барселона на "Световния мобилен конгрес", в световен мащаб с акцент върху пазарите, които вече са оборудвани с мобилни мрежи от пето поколение. Сгъваемият смартфон Mate X ще се продава за около $ 2600, когато бъде пуснат на пазара.

Новината идва, след като конкурентът на "Хуавей" - южнокорейският технологичен гигант "Самсунг" (Samsung Electronics) имаше проблеми при опита за пускане на пазара на своя сгъваем смартфон Galaxy Fold.

В четвъртък американската телекомуникационна компания AT&T Inc. отмени предварителните поръчки за проблемния сгъваем Galaxy Fold, след като преди време и компанията за продажба на дребно на електроника Best Buy Co. Inc. също взе решение да преустанови всичките предварителни поръчки за този нов смартфон.