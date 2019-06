Програмата на Еврокласик ноктюрно от 16 до 30 юни 2019 година

16 юни

3.00 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Симфония за струнни № 10 в си минор.

3.12 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Концерт за цигулка и оркестър № 1 в до мажор.

3.31 часа – Бела Барток (1881-1945), Дивертименто за струнен оркестър. Симфоничен оркестър на Шведското радио със солист и ръководител Томо Келер.

3.57 часа – Йохан Себастиан Бах (1684-1750), текст Георг Кристиан Лемс, кантата № 170 „Сладък отдих, любимо удоволствие за душата“ (Vergnugte Ruh, beliebte Seelenlust) BWV.170. Изпълнява Ане Софи фон Отер (мецосопран) с ансамбъл „Ле мюзисиен дю Лувр“ под палката на Марк Минковски.

4.19 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Песни на Богородица (Marienlieder), oпус 22. Изпълнява Националният хор на Датското радио с диригент Стефан Паркман.

4.37 часа – Ектор Берлиоз (1803-1869), „Смъртта на Клеопатра“. Изпълнява Анет Андрийсен (алт) със Симфоничния оркестър на Нидерландското радио с диригент Дейвид Робъртсън.



17 юни

3.00 часа – Габриел Форе (1845-1924), сюита „Пелеас и Мелизанда“, oпус 80 Pelléas et Mélisande, Op 80 (suite)

3.19 часа – Филип Глас (р. 1937), Двоен концерт за цигулка и чело. Солисти Гидон Кремер (цигулка) и Гиедре Дирванаускайте (чело)

Double Concerto for Violin and Cello

3.51 часа – Гия Александрович Канчели (р.1935), „Раг-Гидон-тайм“. Изпълняват Гидон Кремер (цигулка) и Гиедре Дирванаускайте (чело)

3.55 часа – Арън Копланд (1900-1990), Тих град.

4.05 часа – Ленард Бърнстайн (1918-1990), Симфонични танци из „Уестсайдска история“. Филхармония на Радио Франс с диригент Мико Франк.

4.30 часа – Ленард Бърнстайн (1918-1990), Серенада по „Симпозиум“ на Платон. Изпълнява Яап фан Звейден (цигулка) с Оркестъра на Концертгебау Амстердам под палката на Рикардо Шайи.



18 юни

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 3 в ре мажор D.200. Изпълнява Радиосимфоничният оркестър Саарбрюкен с диригент Марчело Виоти.

4.26 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония № 2 в до минор. Изпълнява Радиосимфоничният оркестър Саарбрюкен с диригент Хироши Уакасуги.

4.27 часа – Бернат Виванкос (р.1973), „Привет на ехото“ (Salve d'ecos). Изпълнява Хорът на Латвийското радио с диригент Сигвардс Клява.

4.37 часа – Морис Равел (1875-1937), „Нощен Гаспар“. Изпълнява Ана Виницкая (пиано).



19 юни

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет № 3 в ре мажор, oпус 18 № 3.

3.24 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет № 2 в сол мажор, oпус 18 № 2.

3.45 часа – Франсиско Коль (р. 1985), Кантос. Хиперлюдия IV, аранжимент за струнен квартет.

3.51 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет № 7 във фа мажор, oпус 59 № 1 „Разумовски“.

Струнен квартет „Казалс“.

3.31 часа – Францишек Лесел (1780-1838), Концерт за пиано и оркестър в до мажор, oпус 14. Изпълнява Леонора Армелини със Симфоничния оркестър на Полското радио. Диригент Павел Пжитоцки.



20 юни

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Клавирно трио в ре мажор Hob XV:24.

3.14 часа – Аманда Майер-Рьонтген (1853-1894), Клавирно трио в ми бемол мажор.

3.40 часа – Мел Бони (1857-1938), Клавирно трио, oпус 76, „Вечер и утро“.

3.48 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Клавирно трио № 2 в ми минор, oпус 67.

Сесилия Зилиакус (цигулка), Кати Райтинен (чело) и Бент Форсбер.

4.16 часа – Клара Шуман (1819-1896), Вариации по тема на Роберт Шуман за пиано във фа диез минор Oп. 20. Изпълнява Анджела Ченг (пиано).

4.25 часа – Клара Шуман (1819-1896), Клавирно трио в сол минор Oп. 17. Изпълняват Ева Цурбрюг (цигулка), Ангела Шварц (чело) и Ерика Радермахер (пиано).

4.53 часа – Драгана Йованович (р. 1963), „Магията на зимата“ (Incanto d'inverno) из „Четирите годишни времена“ за виола, струнни и арфа. Изпълняват Саша Миркович (виола), Любица Секулич (арфа) и анс. Метаморфозис.



21 юни

3.00 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), „Мечти“ и „В оранжерията“ из Песни по Везендонк.

3.10 часа – Оторино Респиги (1879-1936), откъси из „Горско божество“.

3.20 часа – Оторино Респиги (1879-1936), Певица на сторнело (Stornellatrice).

Елена Матео (сопран) и Естичу Систиага (пиано)

3.23 часа – Хенри Пърсел (1659-1695), По-сладка от рози.

3.26 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Моята роза (из Шест стихотворения от Ленау и Реквием, oпус 90)

3.30 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Розичке, розичке! oпус 89 № 6.

3.32 часа – Роджър Килтър (1877-1953), Рози от Дамаск (из Седем елизабетински стихотворения, oпус 12)

3.33 часа – Бенджамин Бритън (1913-1976), Славеят и розата (из Ехото на поета)

3.37 часа – Шарл Гуно (1818-1893), Времето на розите.

3.39 часа – Габриел Форе (1845-1924), Розите от Исфахан, oпус 39 № 4.

3.43 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Венецът от рози (Das Rosenband), oпус 36 № 1

3.46 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Цветята на девойките (Mädchenblumen), oпус 22

3.57 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Езикът на цветята (Die Blumensprache) D.519

3.59 часа – Франц Шуберт (1797-1828), В горичката (Im Haine) D.738.

4.02 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Жасминовият храст (Jasminenstrauch), oпус 27 № 4

4.03 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Цветето на примирението (Die Blume der Ergebung), oпус 83

4.06 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Кокиче (Schneeglöckchen)

4.08 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Цветя (Fleurs)

4.10 часа – Габриел Форе (1845-1924), Пеперудата и цветето (Le papillon et la fleur), oпус 1 № 1

4.12 часа – Габриел Форе (1845-1924), Захвърлени цветя (Fleur jetée), oпус 39 № 2

4.13 часа – Рейналдо Ан (1874-1947), Жертвоприношение (Offrande)

4.17 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Цветя (De fleurs), лирична проза.

4.23 часа – Лили Буланже (1893-1918), Разцъфващите люляци (Les lilas qui avaient fleuri)

4.25 часа – Еманюел Шабрие (1841-1894), Всички цветя (Toutes les fleurs)

4.30 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Утре! (Morgen!), oпус 27 № 4

4.35 часа – Федерико Момпоу (1893-1987), Над теб са само цветята (Damunt de tu només les flors)

Каролин Сампсън (сопран) и Джоузеф Мидълтън (пиано).

4.50 часа – Анджей Пануфник (1914-1991), Струнен квартет № 1 (Прелюдия, Преображение и Постлюдия). Изпълнява квартет Аполон мусагет.



22 юни

3.01 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 2 в до минор „Възкресение“. Изпълняват Чженронг Кул (сопран), Дзие Янг (мецосопран), Хорът на Китайската опера и танцова драма, и Симфоничният оркестър на Гуанчжоу с диригент Лонг Ю.

2.13 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Анданте спианато и Голям брилянтен полонез в ми бемол мажор, oпус 22. Изпълнява Лана Генц (пиано).

2.29 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Струнен квартет в до мажор K 465 „Дисонансов“. Изпълнява квартет „Ебен“ в състав: Пиер Коломбе (цигулка), Габриел льо Магадюр (цигулка), Матийо Херцог (виола) и Рафаел Мерлен (чело).



23 юни

3.00 часа – Камий Сен-Санс (1835-1921), Покоят на нощите, oпус 68 № 1.

3.05 часа – Морис Равел (1875-1937), Три песни. Соло сопран – Моника Церовчец; соло баритон – Мирослав Живкович.

3.12 часа – Станко Хорват (1930-2006), Две поеми от Гийом Аполинер.

3.21 часа – Жан Ален (1911-1940), Три творби.

3.29 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Три песни по Шарл Орлеански. Соло сопран – Ивана Гарай Корпар; соло алт – Мартина Борсе и Лоредана Медан; соло тенор – Марин Копилович; соло бас – Томислав Мещрич.

3.36 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), из „Седем песни“.

3.42 часа – Анджелко Клобучар (1931-2016), Две творби

Хор на Хърватската радиотелевизия с диригент Томислав Фачини.

3.47 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Соната за цигулка и пиано K. 301 в сол мажор. Юлие Ескяр (цигулка), Янош Заполски (пиано)

4.00 часа – Кръсто Одак (1888-1965), Пасакалия за струнни, oпус 35.

4.10 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 3 в ми бемол мажор, oпус 55 „Героична“.

Симфоничен оркестър на Хърватската радио и телевизия с диригент Енрико Диндо.



24 юни

3.00 часа – Йохан Бах (1604-1673), Нашият живот е сянка.

3.09 часа – Йохан Бах (1604-1673), Бъди отново доволен.

3.14 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Господи, очаквам Твоята слава.

3.20 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Добре дошъл, любим ден.

3.25 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Встъпваме в нова година.

3.30 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Пази каквото имаш.

3.36 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), Любими Господи Боже, събуди ни.

3.41 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), Човекът от жена роден.

3.46 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), Не се страхувай.

3.51 часа – Йохан Лудвиг Бах (1677-1731), Това е моята радост.

3.56 часа – Йохан Лудвиг Бах (1677-1731), Кръвта Христова.

4.06 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Исусе, моя радост BWV.227.

4.29 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Нашият живот продължава седемдесет години

Анс. „Вокс луминис“ с ръководител Лионел Мьоние.

4.34 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 104 в ре мажор „Лондонска“ H.1.104. Симфоничен оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.



25 юни

3.00 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Концерт за пиано и оркестър № 2 в до минор, oпус 18. Соло пиано – Наташа Паремски.

3.34 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Елегия в ми минор, oпус 3 № 1. Изпълнява Наташа Паремски.

3.40 часа – Петра Страховник (р. 1986), „Прана“.

3.54 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 15 в ла мажор, oпус 141. Симфоничен оркестър на Словенската радиотелевизия с диригент Росен Миланов.

4.38 часа – Йозеф Кюфнер (1776-1856), Кларинетен квинтет (Интродукция и Тема с вариации) в си бемол мажор, oпус 32. Изпълняват Йозе Котар (кларинет) и Струнният квартет на Словенската филхармония.

4.49 часа – Карлос Салседо (1885-1961), Вариации върху тема в старинен стил, oпус 30. Изпълнява Мойца Злобко (арфа).



26 юни

3.00 часа – Оливие Месиен (1908-1992), Бездната на птиците (Abîme des oiseaux) и Квартет за края на времето. Изпълнява тод Палмър (кларинет)

3.09 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Фантастични пиеси (Fantasiestücke), oпус 73. Изпълняват Питър Мур (тромбон) и Инон Барнатан (пиано)

3.19 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Музикални моменти, oпус 16 (Adagio sostenuto). Изпълнява Инон Барнатан (пиано).

3.23 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Соната за пиано № 7 в си бемол мажор, oпус 83 (Precipitato). Изпълнява Инон Барнатан (пиано).

3.27 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Бранденбургски концерт № 6 в си бемол мажор BWV.1051. Изпълняват Масуми пер Ростад (виола), Мийна Бейсин (виола), Оуен Далби (виола), Нина Лий (чело), Джошуа Роман (чело), Дъг Болиът (контрабас), Педя Мужиевич (чембало)

3.44 часа – Карел Хуса (1921-2016), Концерт за духов ансамбъл (Шествие с барабани, Елегия и Непрекъснато движение). Духов оркестър на Синсинати с диригент Малъри Томпсън.

4.07 часа – Филип Глас (р. 1937), Концерт за цигулка и оркестър № 1. Изпълнява Пьотр Плавнер (цигулка) с Националния симфоничен оркестър на Полското радио в Катовице с диригент Михал Клауза.

4.33 часа – Йохан Себастиан Бах (1684-1750), аранжимент Макс Зайферт, Гавот из партита № 3 в ми мажор BWV 1006. Изпълнява Пьотр Плавнер (цигулка).

4.36 часа – Барбара Строци (1619-1677), „Сега, когато Аполон“ (Hor che Apollo), серенада за сопран, две цигулки и континуо. Изпълнява анс. „Музика фиорита“ с ръководител Даниела Долчи.

4.49 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 24 във фа диез минор, oпус 78. Изпълнява Генрих Нейгауз (Хайнрих Нойхаус) – пиано.



27 юни

3.00 часа – Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Кончерто гросо в ре мажор HWV 323.

3.17 часа – Доменико Чимароза (1749-1801), Реквием в сол минор. Солисти: Гюлнара Райляну (сопран), Лиляна Марин (мецосопран), Йон Тимофти (тенор), Алексей Дигоре (баритон); Молдовски назионален камерен хор с диригент Илона Степан.

Молдовски национален камерен оркестър с диригент Леонардо Куадрини.

4.29 часа – Вилхелм Стенхамар (1871-1927), Струнен квартет № 2 в до минор, oпус 14. Изпълнява струнен квартет „Югдрасил“.



28 юни

3.00 часа – Ференц Лист (1811-1886), Концерт за пиано и оркестър № 2 в ла мажор. Соло пиано – Ефим Бронфман.

3.22 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Венецианска баркарола из „Песни без думи“, oпус 62 № 5. Пиано на четири ръце – Ефим Бронфман и Яник Незе-Сеген.

3.25 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония № 4 в ми бемол мажор „Романтична“.

4.35 часа – Джузепе Верди (1714-1787), Прелюд към Трето действие на „Травиата“.

Ротердамска филхармония с диригент Яник Незе-Сеген.

4.39 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Скерцо № 4 в ми минор, oпус 54. Изпълнява Симон Тръпчески (пиано).

4.50 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Ададжо и Алегро в ла бемол мажор, oпус 70. Изпълняват Данджуло Ишизака (чело) и Хосе Гаярдо.



29 юни

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Клавирно трио № 39 в сол мажор Hob XV:25.

3.17 часа – Бедржих Сметана (1824-1884), Клавирно трио в сол минор Oп. 15.

3.47 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Клавирно трио № 1 в си бемол мажор D 898.

4.23 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Клавирно трио № 4 в ми минор, oпус 90 „Думки“. Трио „Кон брио“ – Копенхаген.

4.31 часа – Каролос Антониус Фодор (1768-1846), Симфония № 3 в до минор, oпус 19. Камерен оркестър на Нидерландското радио с диригент Антъни Халстед.



30 юни

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет № 1 във фа мажор оп. 18 № 1.

3.28 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет във фа мажор, oпус 14 № 1.

3.42 часа – Аурелиано Катанео (1974), Струнен квартет „Neben“.

3.54 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет № 8 в ми минор, oпус 59 № 2 „Разумовски“. Квартет „Казалс“

4.29 часа – Габриел Форе (1845-1924), аранжимент Пабло Казалс, „След един сън“, oпус 7 № 1, аранжимент за чело и пиано. Изпълняват Андреас Брантелид (чело) и Бент Форсбер (пиано)

4.33 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Вокализа, oпус 34 № 14. Изпълнява Симфоничният оркестър на Торонто с диригент Марио Бернарди.

4.39 часа – Хенрик Миколай Гурецки (1933-2010), Концерт-кантата за флейта и оркестър, oпус 65. Изпълняват Карол Винценц (флейта) и Националният симфоничен оркестър на Полското радио с диригент Войчех Михневски.