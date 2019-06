"Ролинг стоунс" започва отложеното си американско турне от Чикаго

"Ролинг стоунс" се завръща на сцената с концерт в Чикаго довечера, след като отложи северноамериканското си турне заради сърдечната операция на Мик Джагър, съобщи "Асошиейтед прес".

Концертът е на стадион "Солджър фийлд". Във вторник следващата седмица ще има още едно шоу. Миналия месец групата обяви програмата - с класически хитове като "Sympathy for the Devil" и "Paint it Black".



Мик Джагър, който е на 75 години, се подложи на транскатетърна смяна на аортната клапа в Ню Йорк в началото на април. При този метод възстановяването е по-бързо. В средата на май той публикува в социалните мрежи запис как танцува в студио.



В турнето "No Filter" на "Ролинг стоунс" са насрочени 17 концерта в САЩ и Канада