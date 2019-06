Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 юли 2019 година

1 юли

Изпълнения на Андреас Шол (контратенор), Жулиен Бер (лютня) и ансамбъл „Кончерто Ди Виоле“

3.00 часа - Джон Даулънд (1563-1626), 3 пиеси (Go crystal tears, Fantasia № 4, Now, o now I needs must part)

3.14 часа - Джон Даулънд (1563-1626), Две пиеси (Go nightly cares; Sorrow come)

Джон Уорд (1589-1638). Пиеса

3.30 часа - Робърт Джонсън (1583-1633), Уилям Бърд, Джон Бенет (1575 -1614). Три пиеси.

3.40 часа - Десет пиеси от: Робърт Джонсън (1583-1633), Патрик Мандо (около 1600), Джон Даулънд (1563-1626), Алфонсо Ферабоско - младши (1578-1628), анонимен английски композитор и Ричърд Мико (около1590-1661)

4.14 часа - Антонио Калдара (1671-1736), Соло кантата „Медея в Коринт“. Изпълняват: Жерар Лен (контратенор) и ансамбъл „Ил Семинарио Музикале“

4.29 часа - Николаус Брунс (1665-1697), Ich liege und schlaffe. Изпълняват: Джеймс Баумън (контратенор), Грета де Рейгер (сопрано), Ги дьо Мей (тенор), Макс ван Егмонд (бас) и ансамбъл „Ричеркар Консорт“

4.43 часа - Хенри Пърсел (1659-1695), Rejoice in the Lord alway. Изпълняват Алекс Потър (контратенор), Самуел Боден (тенор), Матю Брук (бас) и ансамбъл „Колегиум Вокале - Гент“. Диригент – Филип Херевеге

4.51 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Agnus Dei и Dona nobis pacem – из Меса в си минор BWV 232. Изпълняват: Робин Блейз (контратенор), Ансамбъл „Колегиум Вокале – Гент“ и Вроцлавски Бароков оркестър. Диригент Филип Херевеге.



2 юли

Джузепе Верди (1714–1787), Реквием. Изпълняват: Ксюуей Сан (сопрано), Чи Янг (мецосопрано), Уорън Мок (тенор), Гонг Донг-Дзиан (бас), Хорът на операта в Шанхай и Симфоничният оркестър на Гуанджоу. Диригент – Лонг Ю

4.18 часа - Джузепе Верди (1714-1787), Струнен квартет в ми минор. Изпълнява квартет „Ветраво“

4.42 часа - Игор Стравински (1882-1971), Италианска сюита за цигулка и пиано, аранжимент – Самуел Душкин. Изпълняват Алена Баева (цигулка) и Гюзал Кариева (пиано)



3 юли

Свири Австралийски камерен оркестър с диригент Ричард Тонети

3.00 часа - Джони Гринууд (1971) - „Вода“

3.17 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Серенада в сол мажор, номерация по Кьохел 525 „Малка нощна музика“

3.33 часа - Катя Чемберджи (1960), In Namen Amadeus за виола, кларинет пиано и магнетофонна лента (1991) Изпълняват: Пол Дийн (кларинет), Брет Дийн (виола) и Стифън Емерсън (пиано)

3.47 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), „Меса“, опус 123 в ре мажор „Миса Солемнис“. Изпълняват: Розамунд Илинг (сопрано), Елизабет Дънинг (мецосопрано), Кристофър Дойг (тенор), Родни Маккан (бас), Филхармоничен хор и Симфоничният оркестър на Сидни. Диригент Чарлз Маккерас. С участието на Доналд Хазелууд (цигулка).



4 юли

Свири Берлинската филхармония с диригент Кирил Петренко

3.00 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Симфонична поема, опус 20 „Дон Жуан“

3.18 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Симфонична поема, опус 24 “Смърт и просветление“

3.42 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), 7 в ла мажор, опус 92

4.20 часа - Фредерик Шопен (1810-1849), Полонеза във фа диез минор, опус 44. Изпълнява на пиано Ерик Сулер

4.31 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Соната за цигулка в ми бемол мажор, опус 18. Изпълняват Байба Скриде (цигулка) и Лаума Скриде (пиано)



5 юли

Изпълнения на Унгарски Национален филхармоничен оркестър с диригент Янош Ковач

3.00 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Адажио и Фуга в до минор, номерация по Кьохел 546.

3.09 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония №39 в ми бемол мажор, номерация по Кьохел 543

3.39 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Реквием в ре минор, номерация по Кьохел 626. Изпълняват: Зюсмейр Естер Земленил (сопрано), Ерика Гал (мецосопрано), Ищван Хорват (тенор), Ищван Ковач (бас), хор “Мадригал“ с диригент Мирило Бариро и Унгарски Национален филхармоничен оркестър. Диригент Янош Ковач

4.29 часа - Роберт Шуман (1810-1856), „Танци на Давидсбюндлерите“ – 18 характеристични пиеси за пиано, опус 6. Изпълнява Тина Каракорпи



6 юли

Изпълнения на Филхармоничния оркестър на Радио Франс. Диригент – Мико Франк

3.00 часа - Морис Равел (1875-1937), „Валсът“. Изпълнява клавирно дуо Катя и Гвантса Бунятишвили

3.12 часа - Франсис Пуленк (1899-1963), Концерт за две пиана в ре минор. Солисти - клавирно дуо Катя и Гвантса Бунятишвили

3.32 часа - Астор Пиацола (1921-1992), „Импровизация върху „Либертанго“. Солисти - клавирно дуо Катя и Гвантса Бунятишвили

3.35 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Рапсодия за саксофон и оркестър. Солист: Клод Деланг

3.47 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Сиринкс. Изпълнява Клод Деланг (саксофон)

3.50 часа - Морис Равел (1875-1937), Сюита №2 „Дафнис и Хлое“

4.08 часа - Ернест Шосон (1855-1899), „Вечна песен“, опус 37 – Изпълняват: Барбара Хендрикс (сопрано), Стафан Шейя (пиано) и струнен квартет „Вертаво“

4.15 часа - Албер Русел (1869-1937), Симфонични фрагменти, опус 17 „Пиршеството на паяка“. Изпълнява Кралски „Концертгебау“ оркестър с диригент Бернард Хайтинк

4.33 часа - Морис Равел (1875-1937), „Гаспар на нощта“. Изпълнява на пиано Седрик Тибергиен



7 юли

Изпълнения на квартет „Казалс“

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №4 в до минор, опус 18 №4

3.23 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №9 в до мажор, опус 59 №3 “Разумовски“

3.52 часа - Маурицио Сотело (1961), Струнен квартет №4 Quasals

4.03 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №14 в до диез минор, опус 131

4.43 часа - Дину Липати (1917-1950), Кончертино за пиано и камерен оркестър, опус 3 „В старинен стил“. Изпълнява Хория Михаил с камерния оркестър на Румънското радио. Диригент Хория Андреску



8 юли

Изпълнения на камерни ансамбли

3.00 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Струнен квартет №2 в ла минор, опус 13. Свири квартет „Калидор“

3.31 часа - Роберт Шумен (1810-1856), Marchenbilder, опус 113. Изпълняват Ейвинд Холтсмарк Рингстад (виола) и Давид Майер (пиано)

3.49 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Клавирно трио в си бемол мажор, номерация по Кьохел 502. Изпълнява трио „Аматис“

4.12 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Соната за виолончело и пиано „Арпеджионе“. Изпълняват Андрей Йонита (виолончело) и Роман Рабинович (пиано)

4.38 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Соната за пиано във фа мажор. Изпълнява Едуард Кунц

4.53 часа - Франц Шуберт (1797-1828), „Серенада“ – транскрипция за пиано – Ференц Лист. Изпълнява Симон Трпчески



9 юли

Изпълнения на Естонски филхармоничен хор. Диригент Каспарс Путнинс

3.00 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Мотет Komm, Jesu, komm, BWV 229, С участието на Ене Салумае (орган)

3.09 часа - Арво Пярт (1935) „Сумма“

3.16 часа - Арво Пярт (1935) „Магнификат“

3.24 часа - Арво Пярт (1935) „Жената с алабастровата кутия“

3.30 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. С участието на Ене Салумае (орган)

3.36 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Мотет „Исусе, моя радост“, BWV 227. С участието на Ене Салумае (орган)

3.57 часа - Арво Пярт (1935), Zwei Beter

4.03 часа - Арво Пярт (1935), Nunc Dimittis

4.11 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано №23 във фа минор, опус 57 „Апасионата“. Изпълнява Пламена Мангова

4.36 часа - Йозеф Леополд фон Айблер (1765-1846), Симфония в до мажор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Норвежкото радио. Диригент Андрю Манце



10 юли

Свири Симфоничният оркестър на Словения. Диригент Катрин Ларсен Магуайър

3.00 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония за струнни №10 в си бемол минор

3.10 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Концерт за обой и оркестър. Солист – Габриел Пиду

3.39 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Серенада в ми бемол мажор, опус 7

3.49 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония №4 „Италианска“

4.20 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Кантата BWV.21 'Ich hatte viel Bekummernis' . Изпълняват: Томас Хобс (тенор), Хана Блажикова (сопрано), Петер Койл (бас), Хор и оркестър „Колегиум Вокале – Гент“. Диригент Филип Херевеге

4.57 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Aндантино из 6 етюда в канонична форма, опус 56 №3. Изпълнява Трио „Алтенберг“ – Виена



11 юли

Свири Бостънски симфоничен оркестър с диригент Андрис Нелсонс

3.00 часа - Ленърд Бърнстейн (1918-1990), „Серенада“. Солист - Байба Скриде (цигулка)

3.32 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония №4 в до минор, опус 43.

4.37 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната в ре минор, опус 40 за виолончело и пиано. Изпълняват Арто Норас (виолончело) и Константин Богино (пиано)



12 юли

Свири BBC Concert Orchestra с диригент Александър Лонкуич

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Концерт за пиано и оркестър №1 в до мажор, опус 15. Солист – Александър Лонкуич

3.37 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за цигулка №10 в сол мажор, опус 96. Изпълняват Кристиан Тецлаф (цигулка) и Ларс Вогт (пиано)

4.02 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №15 в ла минор, опус 132. Изпълнява квартет „Кус“

4.43 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Вариации по тема от Хайдн, опус 56 а. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Осло. Диригент Марек Яновски



13 юли

Свири струнен квартет „Себастиан“

3.00 часа - Георг Карл Визнер фон Моргенщерн (1783-1855), „Алегро за струнен квартет“

3.07 часа - Даворин Кемпф (1947), Първи контрапункт

3.22 часа - Борис Пападопуло (1906-1991), Квартет за китара и струнно трио. Изпълнява квартет „Себастиан“ с участието на Крезмир Бедек (китара)

3.37 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Струнен квартет №1 в ре мажор, опус 11.

4.06 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Концерт за пиано и оркестър №1 в си бемол минор, опус 23. Изпълнява Стивън Хоуг със Симфоничния оркестър на Ставангер. Диригент Йон Сторгадс

4.38 часа - Едвард Григ (1843-1907), Балада в сол минор, опус 24. Изпълнява Лайф Ове Андснес



14 юли

3.00 часа - Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за обой и цигулка в си бемол мажор, RV 548. Изпълняват Джеймс Остин Смит (обой), Оуън Далби (цигулка), Джеф Натъл (цигулка), Ливия Сон (цигулка), Мийна Басин (виола), Джошуа Роман (виолончело), Дъг Балиет (контрабас) и Педя Мюзлйевич (клавесин)

3.09 часа - Маурицио Кагел (1931-2008), Aus dem Nachlass. Изпълняват: Масуми Пер Ростат (виола), Джошуа Роман (виолончело) и Дъг Балиет (контрабас)

3.22 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квартет №1 в сол минор, опус 25. Изпълняват: Инон Барнатан (пиано), Ливия Сон (цигулка), Мийна Басин ( виола) и Нина Лий (виолончело)

4.02 часа - Луис Шпор (1784-1859), Нонет във фа мажор, опус 31 за духов квинтет, струнно трио и контрабас . Изпълнява Будапещенски камерен ансамбъл с диригент Андрас Михали

4.32 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №99 в ми бемол мажор. Изпълнява Националният оркестър на Би Би Си в Уелс. Диригент – Джеймс Кларк



15 юли

Свири квартет „Ебен“

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в ре мажор, опус 19 №3

3.26 часа - Габриел Форе (1845-1924), Струнен квартет в ми минор, опус 121

3.29 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в до мажор, опус 59 №3 „Разумовски“

4.20 часа - Майлс Дейвис (1926-1991), „Майлстоунс“

4.24 часа - Монг Телониус (1917-1982), „Около полунощ“

4.29 часа - Франсоа Купрен (1668-1733), „Постите на великата и древна Мезерандис“. Изпълнява на пиано Яутрите Путнина

4.38 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за оркестър №3 в ре мажор. Изпълнява Оркестърът на Норвежкото радио. Диригент Кетил Хаугсанд.