„Легенди на класиката" - директно предаване от „Варненско лято“

Петима световно утвърдени солисти се събират на фестивалната сцена във Варна и на 6 юли от 19 ч. в Градската художествена галерия на Варна, за да изпълнят „Пъстървата“ на Шуберт и Клавирен квинтет N1 на Йоханес Брамс.

Радиослушателите ще имат възможност да чуят концерта, който програма "Христо Ботев" предава директно.



Бруно Канино - пиано

Такаши Шимицу - цигулка

Владимир Менделсон -виола

Антон Никулеску - виолончело

Леон Бош - контрабас



Бруно Канино - пиано - е концертиращ артист, педагог и композитор. Известен е като един от най-пламенните изпълнители и пропагандатори на нова музика от пианистите на нашето време, той е осъществил премиерите на големи и впоследствие станали емблематични творби на италианския и европейския авангард



Такаши Шимицу - е легендарен японски цигулков педагог. На 6-годишна възраст прави своя телевизионен дебют със Симфоничния оркестър на NНК за сватбеното тържество на Принц Хитачи. Сред неговите ментори са Яша Хайфец, Мишел Оклер и Ифра Нийман. Лауреат на международни конкурси, сред които "Жак Тибо", "Карл Флеш" и "Кралица Елизабет". Той концертира с артисти като Й. Менухин, Фу Тсонг, И. Гитлис, П. Гилилов, А. Рудин, М. Майски и др. Шимицу свири често в трио с Марта Аргерих и Миша Майски.



Владимир Менделсон - виола - е известен педагог и легендарен изпълнител на камерна музика. Понастоящем е професор в Парижката консерватория, паралелно преподава в Хага, Есен и Болоня, и прави майсторски класове по цял свят. Менделсон е и композитор, който твори в областта на камерната, симфонична и солова музика, създава сценични произведения, балет, филмова музика.



Антон Никулеску - виолончело - е носител на награди от различни конкурси и е бил солист-виолончелист на „Театро ла Скала” в Милано, „Театро Комунале” във Флоренция и „Театро В. Белини” в Катания. Той е щатен концертиращ солист на Румъния от 1996 г. От 1997 година е хоноруван член на „Академия Филармоника ди Болоня” в Италия, основана през 1666 г. В Румъния той е основател на „Европейска фондация” за подкрепа на млади музикални дарования. Свири на инструмент „Пиетро Гуарниери – Мантуа 1709”.



Леон Бош - е сред съвременните музиканти, които са направили най-много за приобщаването на публиката в Европа и по света към контрабаса. Той е роден в Южна Африка, но неговите широки интереси го отвеждат в различни посоки, всяка от които му помага да развие международна репутация на изключителен музикант. Kато концертиращ артист, излиза на сцената с изтъкнати музиканти, сред които Пинкас Цукерман, сър Чарлз Гроувс и Николас Кремер. Дългогодишен соло контрабасист на Academy of St Martin in the Fields, сега Леон Бош се е отдал на камерна и солистична кариера и е търсен солист и педагог.