Новият сезон на „Аларма Пънк Джаз“ започва с Шилпа Рей

След приключването на удивителното турне на Сибусиле К‘аба и Брадър Нафтали от ЮАР, избрани записи от което можете да слушате тази вечер от 21.30 ч. в „Аларма“ по програма „Христо Ботев“, фестивалът „Аларма Пънк Джаз“ на БНР се готви тържествено да навлезе в новия си сезон (юли-декември 2019г.)

Започваме с Шилпа Рей от Бруклин, която пристига с бандата си в последната събота на месец юли за концерт в клуб *Mixtape 5*. На страницата на Шилпа Рей във Фейсбук скромно е записано: „Шилпа Рей е виещ и огнедишащ циклоп, който отнася като торнадо всичко по пътя си - малки градчета, мегаполиси и детски мечти“... или ако трябва да цитираме какво казват от „Гардиън“ за нея – „тя е като една вулгарна Ела Фицджералд, в чиито песни има стена от дисторшън и гръмотевични, унищожителни ритми“. Жанрът на тези песни според същото авторитетно издание е „угнетителен джаз, мърляв блус и дефектен рок с пънкарска непосредственост и поп-привлекателност“.

Силни думи. Както би казал Вонегът. Но и верни. Иначе Шилпа Рей е родена в Ню Джърси в индийско семейство. Свири на пиано и хармониум от 6-годишна възраст. В творчеството й могат да бъдат открити сериозни влияния както от Ела Фицджералд, така и от Stooges, Joy Division и Cramps, както от Ктхулу и Брехт, така и от Пати Смит и Ник Кейв (за последните двама е откривала на не един и два концерта, а с чичо Ник, който е издател и на първото й ЕР It's All Self Fellatio, има и записана съвместна песен).

Подгряващата група на 27 юли също е специална - квартетът на Анна Бо (с Максим Стоименов на барабаните, Георги Малчев - китара и Иван Шентов - бас) - в доста по-електрически вариант спрямо дебютния им концерт като квартет в радиото преди концерта на Лидия Ланч миналата година.

Билети за концерта има онлайн в системата на EpayGo, генерален спонсор на „Аларма Пънк Джаз“ и на касите на EasyPay в цялата страна.А двама от присъстващите на 27 юли ще спечелят двоен билет за концертите съответно на чилийското краут-рок трио Follakzoid на 17 октомври и на „музата на режисьора Дейвид Линч“ Криста Бел на 8 ноември,… с което съобщение вече издадохме още две пикови дати от предстоящия сезон… Гответе се!