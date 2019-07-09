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България
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Ново огнище от африканска чума по свинете откриха в Плевенско
публикувано на 09.07.19 в 12:08
Снимка: БГНЕС
Ново огнище от африканска чума по свинете откриха в Плевенско. В село Брест пробите са показали положителен резултат. Започва организация за евтаназия на животните.
Програма Хоризонт
От деня
Плевен
село Брест
чума по свинете
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Българско Национално Радио
София, бул. "Драган Цанков" 4
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