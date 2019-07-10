Резултати и предстоящи срещи в първия предварителен кръг на ШЛ

Резултати от първите мачове от първияквалификационен кръг в Шампионската лига по футбол:

Астана (Казахстан) - Клуж (Румъния)- 1:0

Арарат-Армения (Армения) - АИК (Швеция) – 2:1

ХИК Хелзинки (Финландия) - Торсхавн (Фарьорски острови) - 3:0

Номе Калю (Естония) - Шкендия (Северна Македония) - 0:1

Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия) - 1:3

Дюделанж (Люксембург) - Валета (Малта)- 2:2 Судува (Литва) - Цървена звезда (Сърбия) – 0:0 ТНС (Уелс) - Фероникели (Косово) – 2:2





Предстоящи срещи тази вече:

Партизани (Албания) - Карабах (Азербайджан)

БАТЕ Борисов (Беларус) - Пяст Гливице (Полша)

Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузия)

Ференцварош (Унгария) - ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ)- 21.00

Слован Братислава (Словакия) - Сутиеска (Черна гора)

Дъндок (Ирландия) - Рига (Латвия)

Линфийлд (Северна Ирландия) - Розенборг (Норвегия)

Валур (Исландия) - Марибор (Словения)