Всички резултати в Шампионската лига по футбол

Резултатите в първите мачове от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол:
Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) 2:1
Партизани (Албания) - Карабах (Азербайджан) 0:0
БАТЕ Борисов (Беларус) - Пяст Гливице (Полша) 1:1
Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузия) 0:3
Слован Братислава (Словакия) - Сутиеска (Черна гора) 1:1
Дъндок (Ирландия) - Рига (Латвия) 0:0
Линфийлд (Северна Ирландия) - Розенборг (Норвегия) 0:2
Валур (Исландия) - Марибор (Словения) 0:3
от вторник:
Астана (Казахстан) - Клуж (Румъния) 1:0
Арарат-Армения (Армения) - АИК (Швеция) 2:1
ХИК Хелзинки (Финландия) - Б36 Торсхавн (Фарьорски острови) 3:0
Номе Калю (Естония) - Шкендия (Северна Македония) 0:1
Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия) 1:3
Дюделанж (Люксембург) - Валета (Малта) 2:2
Судува (Литва) - Цървена звезда (Сърбия) 0:0
ТНС (Уелс) - Фероникели (Косово) 2:2
В Лига Европа снощи:
Жьонес (Люксембург) - Тобол (Казахстан) 0:0