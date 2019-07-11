Всички резултати в Шампионската лига по футбол

Резултатите в първите мачове от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол:

Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) 2:1

Партизани (Албания) - Карабах (Азербайджан) 0:0

БАТЕ Борисов (Беларус) - Пяст Гливице (Полша) 1:1

Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузия) 0:3

Слован Братислава (Словакия) - Сутиеска (Черна гора) 1:1

Дъндок (Ирландия) - Рига (Латвия) 0:0

Линфийлд (Северна Ирландия) - Розенборг (Норвегия) 0:2

Валур (Исландия) - Марибор (Словения) 0:3

от вторник:



Астана (Казахстан) - Клуж (Румъния) 1:0

Арарат-Армения (Армения) - АИК (Швеция) 2:1

ХИК Хелзинки (Финландия) - Б36 Торсхавн (Фарьорски острови) 3:0

Номе Калю (Естония) - Шкендия (Северна Македония) 0:1

Сараево (Босна и Херцеговина) - Селтик (Шотландия) 1:3

Дюделанж (Люксембург) - Валета (Малта) 2:2

Судува (Литва) - Цървена звезда (Сърбия) 0:0

ТНС (Уелс) - Фероникели (Косово) 2:2



В Лига Европа снощи:

Жьонес (Люксембург) - Тобол (Казахстан) 0:0