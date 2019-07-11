Аоияма отстъпи на велик шампион в сумото

Даниел Иванов-Аоияма загуби от йокодзуна Какурю в схватка от пети кръг на класическия турнир по сумо "Нагоя башьо".

Монголецът успя да повали "Синята планина" на дохиото с техниката "уватедашинаге". Това бе 20-и мач между двамата, а българинът остава само с една победа в двубоите срещу великия шампион..

193-килограмовият борец от Елхово остава с положителен баланс - 3-2. Утре той ще има честта да бъде опонент на другия действащ велик шампион и най-титулуван сумист в историята - Хакухо.

Аоияма все още няма победа над "Белия феникс", ако не се брои една служебна от 2015 година, когато Хакухо се контузи точно преди двубоя с нашия. Иначе монголецът е спечелил всичките 19 срещи с българина.

Хакухо все още не познава поражението в Нагоя.