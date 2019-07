Тръмп критикува криптовалутите и поиска банкови регулации за дигиталната валута Либра на "Фейсбук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува Биткойн, предложената от "Фейсбук" цифрова валута Либра и останалите криптовалути, като в същото време настоя компаниите да спазват банковото право и да се подчиняват на американските и на глобалните регулации, ако те желаят "да се превърнат в банки".

"Аз не съм фен на Биткойн и на другите криптовалути, които не са пари и чиято стойност е силно волатилна и се основава на тънък въздух", написа Тръмп в Туитър.

"Ако "Фейсбук" и други компании искат да станат банки, те трябва да спазват банкова харта и да станат обект на всички регламенти, точно както другите банки, както национални, така и международни", добави той.

Коментарите му са факт, след като през миналия месец "Фейсбук" обяви, че през 2020 година ще пусне своята глобална криптовалута. Водещата социална интернет медия и нейни 28 партньори, включително Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc. и Uber Technologies Inc .(UBER.N), ще формират Асоциация Либра, която да управлява новата криптовлута. Понастоящем нито една банка не е част от тази група, отбелязва Ройтерс.

На този етап само банката JPMorgan Chase & Co., най-голямата по активи банка в САЩ, планира да пусне свои собствени цифрови валути.

"В САЩ имаме само една реална валута и тя е по-силна от всякога, както и по-надеждна и по-сигурна. Тя е най-доминиращата навсякъде по света и винаги ще остане такава. Тя се нарича Американски щатски долар! ", допълни Тръмп в поредицата от туитове.

Коментарите на Доналд Тръмп идват само часове, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви снощи пред Бюджетната комисия на Сената, че предложената от "Фейсбук" криптовалута Либра поражда "сериозни опасения".

Според него планът на социалната медия за дигитална валута не може да продължи напред, освен ако не се обърне внимание на неприкосновеността на личния живот, прането на пари, защитата на потребителите и финансовата стабилност.

Г-н Пауъл изрази съмнение пред американските сенатори относно възможността за стартиране навреме на цифровата валута на "Фейсбук" - Либра.



"Мисля, че сме съгласни, че Либра повдига много сериозни опасения, като те включват въпроси, свързани с личния живот, прането на пари, защитата на потребителите, финансовата стабилност. Проектът на "Фейсбук" трябва да бъде внимателно и публично оценени преди да продължи".



В тази връзка Джером Пауъл посочи, че Федералният резерв е създал работна група, която да следи проекта и да координира дейността си с централните банки на други държави, някои от които също изразиха загриженост относно проекта за цифровата валута на "Фейсбук".

Ройтерс напомня, че първата и най-известна криптовалута Биткойн беше създадена през 2008 година като алтернатива на валутите, контролирани от правителства и централни банки, но и до ден днешен цифровите валути и криптотърговията остават до голяма степен без надзор. Пазарът на дигитални валути също така е изправен пред твърдения за пране на пари и финансиране на тероризма.