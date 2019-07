Предпазлив старт на търговията на Уолстрийт в очакване на корпоративните отчети за второто тримесечие

Основните фондови индекси на Уолстрийт стартираха търговията в понеделник с предпазливи повишения към нови рекордни върхове като реакция на по-добрия от очакваното финансов отчет на американската банка Citigroup за второто тримесечие на годината.

Индексът DJIA нарасна към нов исторически връх около 27 364,69 пункта, широкият индекс S&P500 - до рекорден връх от 3 017,80 пункта и технологичният индекс Nasdaq Composite - до 8 264,78 пункта.

Последва обаче париране на първоначалните сдържани печалби, като и трите основни индекса вече се търгуват около и дори малко под техните рекордни нива на затваряне от края на петъчната търговия, когато индексът DJIA скочи с 244 пункта (с 0,9%), индексът S&P500 - с 0,5%, а Nasdaq - с 0,6%.

Инвеститорите изглеждат предпазливи преди началото на сезона на корпоративните отчети за второто тримесечие, въпреки че трета по големина на активи банка в САЩ (Citigroup) отбеляза по-силен от очакваното ръст на печалбите и на приходите. В същото време обаче банката отчете спад на приходите от търговия на пазарите с фиксиран доход и при търговията с акции. Поради това акциите на Citigroup поскъпват с едва 0,1%, след като на извъноборсовия пазар нараснаха с над 1%, но самата търговия на Уолстрийт стартира с тяхно изненадващо понижение с около 1%.

През следващите дни на настоящата седмица ще бъдат публикувани корпоративните финансови резултати и на други водещи банки като JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc., както и на големи компании като Kraft Heinz, IBM, Microsoft, America Express и Netflix.

Започващият сезон на корпоративните отчети за второто тримесечие може да се окаже сериозен тест за прекалено "бичия" възходящ пазар на Уолстрийт, тъй като се очаква спад на осредните печалби на компаниите, влизащи в индекса S&P500, който би бил първият от три години насам.

На този етап над 80 компании от S&P500 предупредиха, че техните финансови резултати през второто тримесечие ще бъдат по-слаби от първоначално очакваното, включително компании като Netfix, Adobe Inc. и Honeywell International In.

Според данни на Refinitiv IBES се очаква осреднено понижение с 0,4% на печалбите на 500-те компании, влизащи с широкия фондов индекс, спрямо годината по-рано, но според данни на FactSet осреднена печалба може да се сви с цели 3%.

До края на текущата седмица предстои да бъдат оповестени и важни икономически индикатори от САЩ с най-голям акцент върху утрешните данни за продажбите на дребно и индустриалното производство през юни, тъй като от тези данни може да зависи и все още очакваното от финансовите пазари с близо 100% вероятност понижение на основната лихва на Федералния резерв в края на месеца.