Масео Паркър - 98 процента фънк (и два процента изненади)

Две седмици само ни делят от поредното издание на Джаз фестивала в Банско - 22-ро подред. Неотменна част от лятото, тази година той определено би могъл да мине под мотото Make it Funky! И за да подплатя тези думи, ще спомена само името на Масео (или Мейсио) Паркър, който ще свири още първата вечер, на 6 август. Спокойно може да бъде определен като свързващото звено в историята на фънка. Три факта - работил е с Джеймс Браун през 60-те, след това с Джордж Клинтън, след това - с Принс! И днес, на 76, продължава да пътува със своя бенд и да бде част от най-големите фестивали в света на джаза.



Роден е на 14 февруари (каква дата само) 1943 в Кинстън, Северна Каролина. И ако мислите, че семейстото не е определящо, помислете пак - баща му свири на пиано и ударни, майка му пее в църковен хор, единият му брат е барабанист, другият - тромбонист. И една от историите гласи, че именно благодарение на брат му Мелвин, когото Джеймс Браун искал на всяка цена, Масео става част от легендарния брас на певеца. Следва период на интензивни турнета и записи с Браун до 1970 ("за мен това беше като университет", ще каже по-късно той), когато Масео и Мелвин се отделят и създават собствена формация Maceo&All the King's Men (вижда се вече кой е лидерът в кралското войнство), с която продължават да пътуват и свирят. По-късно на два пъти Масео Паркър и Джеймс Браун ще се "съберат" отново - първо през 1973, после през 1984.



Но да се върнем км 70-те, когато Масео Паркър се присъединява към култовата формация на Джордж Клинтън Parliament Funkadelic. Едва в началото на 90-те, когато саксофонистът е на 47 години, Паркър събира сили и увереност да започне своя солова кариера. До този момент е известен като страхотен sideman. Още първият му самостоятелен албум носи името Roots Revisited и прекарва 10 седмици на първото място в BillboardContemporary Jazz Chart. Следват още 11 (албума), които доказват, че Масео Паркър е напипал пулса на фънка. Неслучайно неговият бенд си е извоювал титлата най-добрият малък фънк оркестър в света и е определян като "бенд за милиони". Е, именно този бенд, начело с Масео Паркър, ще можем да слушаме на площада в Банско.

Да добавим още интересни факти - големият саксофонист има съвместни проекти с куп големи имена, като започнем със също познатата ни на живо от Банско Кенди Дълфър, продължим с така актуалните De La Soul, преминем през рокаджиите от Jane's Addiction, като съвместното им парче се нарича My Cat's name is Maceo, и стигнем до самия Принс. С него Масео Паркър има специално дълготрайно сътрудичество и много съвместни изяви (като онези 21 Nights на 02 Arena).

Следват наградите, които са много - тази за цялостно творчество на Victoires Du Jazz в Париж, North Carolina Heritage Awards в родния му щат; още албуми - един посветен на Рей Чарлс, когото Масео Паркър определя като свой идол. Записан с биг бенда на Немското радио и телевизия, той му носи наградата Jammie за най-добър джаз албум през 2008.

Въпреки че е на 76, Масео Паркър не намалява темпото - говорим за по 290 концерта на година, много от тях на водещите джаз фестивали в Европа. На 6 август и в Банско. Защото животът му е (както е нарекъл своята автобиографична книга) 98% фънк.