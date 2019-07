Тръмп ще вземе своевременно решение за лицензиране на американски компании, продаващи на "Хуавей"

Президентът Доналд Тръмп се съгласи в понеделник да предостави своевременно лицензионни решения на американските технологични компании, които искат да продължат доходоносните продажби на техни продукти на "Хуавей" (Huawei Technologies Co.), тъй като администрацията на Белия дом се стреми да възобнови търговските преговори с Китай.

Белият дом направи съобщението след среща на Тръмп с главните изпълнителни директори на седем големи производители на микрочипове и друго водещи технологични компании, включително Qualcomm Inc., Intel Corp. и компанията-майка на Google - Alphabet Inc..На срещата присъстваха и ръководители на Micron Technology Inc., Western Digital, Cisco Systems и Broadcom Inc.

"Главните изпълнителни директори изразиха силна подкрепа за политиката на президента, включително ограниченията за покупките и продажбите на телекомуникационно оборудване на "Хуавей", които са свързани с националната сигурност", се посочва в изявлението от Белият дом.

"Те поискаха своевременни решения за лицензиране от Министерството на търговията и президентът се съгласи. Групата също така беше оптимистично настроена за иновациите и внедряването на 5G мрежите в САЩ".

По-рано този месец министърът на търговията Уилбър Рос заяви, че ще бъдат издадени лицензи за компаниите, които да продават продукция на "Хуавей" в случаите, когато "няма заплаха за националната сигурност на САЩ", но Търговският департамент не предостави информация за това колко бързо могат да бъдат предоставени такива лицензи.