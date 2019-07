САЩ стартират мащабно антимонополно разследване на водещите технологични компании от групата FAANG

След месеци на спекулации и доклади, властите в САЩ открито обявиха във вторник, че се разследват най-големите американски технологични компании за антиконкурентни практики, разследване, което може да доведе до налагането на големи по размер антимонополни глоби.

Предишни доклади предполагаха, че Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия работят съвместно, за да разделят течащите отделни разследвания срещу компанията майка на "Гугъл" - Alphabet Inc. и "Фейсбук" (Facebook Inc.), но тези информации така и не бяха официално потвърдени нито от правителството, нито от самите компании.

Късно вечерта във вторник обаче "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че е стартирано мащабно разследване от страна на Министерството на правосъдието, в което се разглежда целият сектор на големите технологични гиганти, известни като Big Tech.

Малко по-късно това беше официално потвърдено от Департамента по правосъдие. "Антитръстовото подразделение на Департамента по правосъдие прави преглед на това дали и как водещите онлайн платформи са постигнали пазарна власт и се ангажират с практики, които са намалили конкуренцията, задушили са иновациите, или по друг начин са увредили потребителите".

"Целта на разследването на Департамента е да се оценят конкурентните условия в онлайн пазара по обективен и справедлив начин и да се гарантира, че американците имат достъп до свободни пазари, на които компаниите се конкурират по същество, за да предоставят услуги, които потребителите искат. Ако бъдат установени нарушения на закона, Министерството ще предприеме подходящи действия, за да търси компенсации", обяви правосъдното министерство.

От министерството не посочиха конкретните компании, които се разследват, но прегледът ще се отнася за "търсенето онлайн, социалните медии и за някои онлайн услуги на дребно“, което очевидно ще засегне компаниите Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Facebook Inc. и евентуално Apple Inc., или технологичните гиганти, известни като групата FAANG.

Новината за разследването доведе до спад на акциите на тези компании на извънборсовата търговия, след края на търговията на Уолстрийт, като акциите на Alphabet се понижават с 0,78%, на Amazon - с 1,13%, на Apple - с 0,7% и на Facebook - с 1,57%.

Съобщението идва ден преди Федералната търговска комисия да обяви глоба от 5 млрд. долара за "Фейсбук" за това, че водещата социална интернет медия не успява да защити правилно личната информация на потребителите.