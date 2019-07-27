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Денислава Глушкова остана с бронз на Европейското първенство в Москва.

Денислава Глушкова
Снимка: tennis24.bg

 
 Денислава Глушкова остана с бронз на Европейското индивидуално първенство по тенис до 16 години в руската столица Москва.
Глушкова загуби на полуфиналите от поставената под номер 3 Елза Жакемо (Франция) с 0:6, 1:6.
Програма Хоризонт Стадион    Денислава Глушкова Европейско първенство тенис
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