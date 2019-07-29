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Европа
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Пътните такси в Сърбия поскъпват с 12%
публикувано на 29.07.19 в 11:45
Снимка: Иванка Петрова
Пътните такси в Сърбия поскъпват с 12%. На пътя Белград - Ниш в зависимост от категорията на превозното средство се плащат до 5 140 динара или 85 лева. Предишното увеличение на таксите беше преди две години с 10 на сто
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пътища
пътни такси
Сърбия
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Българско Национално Радио
София, бул. "Драган Цанков" 4
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