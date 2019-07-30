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от 11.00 часа
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Голяма част от град Пещера е без вода заради авария на основен водопровод

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Снимка: БНР, архив

Поради авария на основен водопровод по-голямата част от град Пещера е без вода. Аварийни екипи отстраняват на място повредата. 
От водоснабдителното дружество очакват водоснабдяването да се нормализира в рамките на деня.
Програма Хоризонт От деня    авария вода Пещера
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публикувано на 30.07.19 в 08:40
БНР
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