БНР Новини
Слушай БНР
На живо
На запис
Програми на БНР
Програма Хоризонт
Програма Христо Ботев
Радио София
Радио Благоевград
Радио Бургас
Радио Варна
Радио Видин
Радио Кърджали
Радио Пловдив
Радио Стара Загора
Радио Шумен
Radio Bulgaria (languages)
Български
English
Deutsch
Русский
Français
Español
Српски
Ελληνικά
Shqip
Türkçe
Бинар
Музикална къща
Детското.БНР
Архивен фонд
За БНР
ПРОГРАМИ
БНР Новини
Слушай БНР
На живо
На запис
Програми на БНР
Програма Хоризонт
Програма Христо Ботев
Радио София
Радио Благоевград
Радио Бургас
Радио Варна
Радио Видин
Радио Кърджали
Радио Пловдив
Радио Стара Загора
Радио Шумен
Radio Bulgaria (languages)
Български
English
Deutsch
Русский
Français
Español
Српски
Ελληνικά
Shqip
Türkçe
Бинар
Музикална къща
Детското.БНР
Архивен фонд
За БНР
Разширено търсене
Eмисия новини
от 11.00 часа
Търси
Начало
България
Свят
Бизнес
Спорт
Мнения
Репортажи
Култура
Наука и технологии
Здраве
Любопитно
Тази статия
Невена Петрова - кор. на БНР в Пазарджик
Програма Хоризонт
Региони
Споделете
Голяма част от град Пещера е без вода заради авария на основен водопровод
публикувано на 30.07.19 в 10:56
Автор:
Невена Петрова - кор. на БНР в Пазарджик
Снимка: БНР, архив
Поради авария на основен водопровод по-голямата част от град Пещера е без вода.
Аварийни екипи отстраняват на място повредата.
От водоснабдителното дружество очакват водоснабдяването да се нормализира в рамките на деня.
Програма Хоризонт
От деня
авария
вода
Пещера
Споделете
Отпечатай
Още от
Липса на специалисти може да забави проекти в Ямбол, финансирани с евросредства
публикувано на 30.07.19 в 11:14
Как общините във Видинско намаляват депонирания си боклук
публикувано на 30.07.19 в 11:07
Масови проверки за назначаване на учители на срочни трудови договори във Великотърновско
публикувано на 30.07.19 в 11:05
Районният кмет на "Младост" обеща да се срещне с протестиращите
публикувано на 30.07.19 в 09:46
Жители от община Генерал Тошево протестират срещу системната липса на вода
публикувано на 30.07.19 в 09:27
Движението по пътя Казанлък - Стара Загора в района на с. Змейово е в една лента заради катастрофа
публикувано на 30.07.19 в 09:06
Допълнително осветление на пешеходни пътеки по централни булеварди в Бургас
публикувано на 30.07.19 в 08:42
Възможното село, възможният град
публикувано на 30.07.19 в 08:40
След 80 г. влакът на Цар Борис III пак потегля за Белица
публикувано на 30.07.19 в 08:32
Поредни протести срещу презастрояването в София
публикувано на 30.07.19 в 08:24
<a href='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/ck.php?n=a1852be3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1852be3' border='0' alt='' /></a>
Най-четени
Днес
Вчера
7 дни
Задържаха шефа на "ТАД Груп" на летище София
30.07.19 в 11:45
Крими и право
Асен Личев: Абсолютно е забранено погребването на прасета при незащитени подземни води
30.07.19 в 08:27
България
Преглед на българския печат
30.07.19 в 07:27
България
МОН предлага промяна на наредба за повишаване самостоятелността на учителите при методическо планиране
29.07.19 в 10:25
Образование
Потвърдиха африканска чума във Видин
29.07.19 в 17:06
Региони
От днес човечеството живее на екокредит
29.07.19 в 07:39
Любопитно
Еврокомисарят по безопасността на храните: Има опасност България да загуби цялото си свиневъдство
25.07.19 в 10:02
Мнения
Второ българско изкачване на К2 - Стефан Стефанов на върха (обновено)
25.07.19 в 18:19
Спорт
Проф. Евгений Дайнов: Гешев няма представа какви са конституционните му правомощия
24.07.19 в 09:12
Политика
<a href='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/ck.php?n=a86f7db8&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a86f7db8' border='0' alt='' /></a>
<a href='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/ck.php?n=af2cad28&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af2cad28' border='0' alt='' /></a>
<a href='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/ck.php?n=ab2e3c10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://bannermanager.bnr.bg/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab2e3c10' border='0' alt='' /></a>
БНР
За БНР
Прозрачно управление
Профил на купувача
Права за ползване
Защита на личните данни
Контакти
Contacts
Бинар
Музикална къща
Реклама
Детското.БНР
Архивен фонд
Работа в БНР
Новини
Начало
България
Свят
Бизнес
Спорт
Мнения
Репортажи
Култура
Наука и технологии
Здраве
Любопитно
Радио България
Български
English
Deutsch
Русский
Français
Español
Српски
Ελληνικά
Shqip
Türkçe
Българско Национално Радио
София, бул. "Драган Цанков" 4
Българско национално радио © 2018. Всички права са запазени.
Към пълната версия