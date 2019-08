Песни от Юга и авторско право

Посрещаме Ви със сцени от Юга – песни на Брус Хорнсби (Bruce Hornsby) и Джон Фогърти (John Fogerty), които носят духа на пътешествието с южняшки привкус. Сред записите звучи мелодията за сладката стопаджийка, а след нея хронологически идва ред и на „Старецът на пътя“. Автор и на двете песни е Джон Фогърти, създател на групата „Крийдънс Клируотър Ривайвъл“ (Creedence Clearwater Revival, CCR) и неин шеф до разпадането на състава през 1972 година.

Джон Фогърти продължава активната си дейност, но като самостоятелен певец, изпълнявайки песните, които продължава да прави. The Old Man Down The Road („Старецът на пътя“) обаче се оказва препъни-камък за музиканта. Тя се съдържа в албума му Centerfield (Сентърфийлд – термин от бейзбола и град в Юта, САЩ). Когато песента започва да се излъчва, собственикът на компанията „Фентъзи“, която е издавала албумите на „Крийдънс Клируотър Ривайвъл“ завежда дело срещу Фогърти, заради това че „Старецът на пътя“ има голяма прилика с друга, предишна песен, създадена пак от Фогърти, но правата за нея принадлежат на компанията „Фентъзи“.



Става дума за известния хит „Бяг през джунглата“ (Run Through The Jungle). И въпреки, че авторът е заимствал не от някого другиго, а от себе си – отново попада под ударите на закона, тъй като е отстъпил правата за текста и музиката си на „Бяг през джунглата“ в полза на напуснатата от него компания „Фентъзи“ 12 години по-рано.



Поради това е заведено дело, което трае почти 10 години и влиза като пример в американската правна система. Завършва относително благоприятно за Джон Фогърти със съдийското решение, че въпреки всички обстоятелства „е необходимо творческата дейност да се поощрява, окуражава, възнаграждава и авторско-правният закон не бива да вреди на творческото начало, което стимулира артистичната креативност в полза на обществото“.



Пирова победа за Джон Фогърти, уви. Той е трябвало да заплати единствено (!) адвокатските хонорари, но те са в размер на… един милион и 350 хиляди долара. Не е безопасно да цитираш и себе си, дори.



