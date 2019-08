XXII Международен джазфестивал „Банско 2019“ – директно предаване от 19.15 часа на 7 август

Програма на втората вечер:

• Лина Никол & Лайв бенд (България): Лина Никол (вокал), Станислав Арабаджиев – пиано), Александър Славчев (китара и вокал), Радослав Славчев - Riverman (бас и вокал), Богомил Енчев (барабани), Божидар Василев (тромбон и ефекти).



• Виктор Тот Арура трио (Унгария): Виктор Тот (саксофон), Миклош Лукач (цимбал), Дьорд Орбан (контрабас).



• Силует & Винкс (САЩ / Унгария): Винкс (вокал), Силард Банаи (барабани), Мирко Милан Милошевич (клавиши), Виктор Банаи (китара), Карой Драб (бас), Атила Заводи (саксофон).



• Малина Мой (САЩ): Малина Мой (китара и вокал), Морис Елис (бас), Стейси Ламонт (барабани), Кайл Болдън (китара), Зачери Мур (клавиши), Майра Вашингтон (бек вокал).





В музиката на Лина Никол се съчетават стиловете R&B / Pop / Soul / Funk. Певицата и композитор израства в семейство на музиканти, прекарвайки по-голямата част от детството си в Скандинавия.

Започва да свири класическо пиано на четири годишна възраст.

През 2007 г. Лина Никол заминава за Лос Анджелис за участие на международния конкурс по изкуства World Championship of Performing Arts и печели първо място в категория „поп“ пеене.

Вдъхновена от музиката на Стиви Уондър, Майкъл Джексън, Шака Кан, Арета Франклин и много други, певицата започва да композира и оформя своя собствен стил. През 2014 г. издава своето EP „Your Love“.

Първият сингъл от продукцията е одобрената от EMI Publishing – преработена версия на R&B хита „What you won’t do for love“. С песента „Your Love“ взима първа награда в 46-ото издание на конкурса „Златна пролет“ на Българското национално радио. През 2015 г. Лина Никол започва да работи с едни от най-талантливите музиканти на българска сцена, които стават постоянна част от нейната Лайв банда. През февруари 2018 г. Лина Никол издава дуетна песен „All I Need“ с един от най-емблематичните представители на смуут джаз и соул музиката – американския изпълнител Франк МкКомб. Песента получава стабилна международна ротация и става част от английската компилация „So Soulful Collection“ Vol. 3. Няколко месеца след издаване на диска, Лина Никол гостува в BBC Radio по покана на радио водещата Наташа Уатс.

На сцената на Международния джазфестивал Банско, Лина Никол & Лайв бенд ще представят авторски композиции, както и преаранжирани версии на известни песни. „Имам огромния късмет да правя музиката, която харесвам и усещам. Не всеки артист има тази привилегия и въпреки, че този път е по-труден, си заслужава.“



„Виктор Тот е една от най-гъвкавите фигури в унгарския джаз. Чрез музиката си Тот заявява себе си като непокорен пост-боп виртуоз (както във „Виктор Тот Терцет“) или като духовен водач (както в „Арура трио“).“ Така го определя пресата по повод албума му „Climbing with Mountains“, който става най-добър албум на годината за 2007 г. Последният му албум „The Present“ печели същото признание през 2014 г. Музикалният израз на Виктор Тот е динамичен и в същото време чувствителен.

Старанието му е да улови енергията на момента във всяко изпълнение. Тот има богата биография с участия на джазфестивали в САЩ и Европа. Освен като лидер на триото си и на „Виктор Тот Терцет“, саксофонистът се изявява като композитор и като музикален продуцент на танцови спектакли. Виктор колекционира фолклорна музика и непрестанно търси нови посоки за развитие.

Арура е митично и тайнствено растение в източните култури, което чудотворно изцерява болести на тялото и ума. Музиката на „Арура трио“ е лековита; тя се стича към душата и ни понася на крилата на импровизацията, плетейки нишката на момента. Първият албум на триото „The Present“, включва композиции на саксофониста, който в творчеството си се обляга на джаза, фолклора и съвременната музика. В същата година, в която излиза „The Present“ (Szemed kincse) получава награда за най-добър албум.





Силует & Винкс е нова американо-европейска формация с концертни изяви на най-големите фестивали по света. В художествената визия на групата е заложено музиката да отразява състоянието на моментите, които се появяват в живота ни. Произходът на Силует & Винкс e смесица от северноамерикански и европейски култури. Музиката им е изпълнена с любов и е повлияна от джаз, поп, соул, чилаут и R‘n‘B.

Винкс е основателят на групата – певец, перкусионист и композитор. Той участва в записите и турнетата на някои от иконите в музикалната индустрия като Стиви Уондър, Стинг, Хърби Хенкок, Шерил Кроу, Бранфорд Марсалис, Касандра Уилсън, Бренда Ръсел, Шер и много други.

Списъкът с песни, в които Винкс има авторско участие се състои от песни на Том Джоунс до музика за филма „Цар Лъв“. В момента Винкс преподава в музикалния колеж „Бъркли“ в Бостън и ръководи Dreamsicle Arts &Entertainment Group – продуцентска компания със звукозаписни студия и място за неговите популярни семинари.

Силард Банаи е барабанист, продуцент и композитор, който е работил със Стив Хакет (Genesis), Акира Джимбо, Гули Брием (Mezzoforte). Води майсторски класове и изнася концерти по цял свят. Някои от наградите, с които е удостоен през годините са „Golden Drumstick“, „Emerton award“, „Gramofon award“ и „Prince award“.

Мирко Милошевич е пианист и композитор в групи като „La Bouche и „B.G. The Prince of Rap“. Работил е с Крис Морисън, Уил Уилямс, Лейн Маккрей Джуниър и Робърт Крамърс.





Китаристката, певица и композитор Малина Мой е високо ценена не само заради умението ѝ да свири на китара с лява ръка, но и заради уникалната ниша, която си е извоювала в музикалната индустрия. Според Guitar World Magazine тя е високо ценен пионер в музиката и една от най-добрите сред китаристите. Малина е и от малкото музиканти, които владеят еднакво добре жанровете рок и соул.

Постиженията ѝ в музиката, съчетани с активната ѝ дейност в областта на модата и благотворителността, открояват Малина като специален и запомнящ се артист.

Третият ѝ албум „Bad As I Wanna Be“, постига световен успех и одобрение на критиката, а „Билборд“ я класира на върха на класациите си седмици наред.

Стилът на Малина съчетава елементи на фънк, рок и соул, а песните ѝ са продуцирани, за да отговарят максимално на модерните радиостандарти. Вестник Huffington Post казва за Мой, че притежава „таланта, визията и енергията в един цялостен пакет“. През 2014 г. певицата разпалва социалните мрежи с фънкрок химна „K-yotic“, достигнал в топ 5 в класацията „Билборд Туитър“.

Няколко години преди това, през 2011 г., Малина влиза в класацията на Amazon и iTunes като един от най-продаваните артисти с „Diamonds & Guitars“, а песента „Girlfriend“ е саундтрак към популярния сериал на MTV „The Hills“. Тя става и първата афроамериканка, която е поканена да изсвири на китара националния химн на САЩ, на престижно спортно събитие. Мой участва и в концерта-трибют на легендата Чък Бери в Залата на славата на рокендрола. Музиката на Малина е неповторима и разпознаваема, поднесена с харизма и огнена емоция, а бизнес уменията ѝ превръщат детската ѝ мечта в процъфтяваща империя.