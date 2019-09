Маккартни около полунощ

Предлагам на вниманието ви среща с изкуството на Михал Урбаниак, Майкъл Франкс, Роб Маунси, Марк Игън, саксофониста Бил Евънс, Мичъл Форман, Роджър Скитеро, Вини Колаюта. В центъра на срещата ни в „Джаз клуб“ звучи „Среднощен Маккартни“ (Midnight McCartney) – великолепен албум на американския китарист и певец Джон Пицарели (John Pizzarelli), който за своята продукция е подбрал песни, създадени от Пол Маккартни след раздялата на „Бийтълс“. Запознавайки се с този диск, сигурно ще е удоволствие за слушателя да срещне и певческите умения на Джон Пицарели. Той е син на родения през 1926 година Бъки Пицарели – пълноценен музикант, реномиран преподавател, китарист, изпълнител на банджо, свързал името си с Бени Гудман, Лес Пол и други знаменитости. Припомням, че двамата – баща и син Пицарели, заедно с Даяна Крол (Diana Krall), Стиви Уондър, Ерик Клептън, Лондонския симфоничен оркестър (LSO) участват в създаването на албума на Пол Маккартни от 2013 година „Kisses on the Bottom“ (заглавие, взето от фраза в старата песен I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter, „Ще седна и ще напиша писмо до себе си“). Година по-късно Джон Пицарели внезапно получава у дома си колетна пратка по куриер. Подател е Пол Маккартни! На върха на щастието си Джон Пицарели развълнувано казал на куриера: „Това е от Пол Маккартни!“ А щатският пощаджия сухо отвърнал: „Моля, подпишете тук“. Може пък да не е знаел за кого става дума… Ето за какво става дума: прочутият „бийтъл“ е предложил на китариста ако желае да продуцира и запише албум със свой прочит и изпълнение на някои от по-малко познатите песни на Маккартни от периода му след „Бийтълс“. Сър Пол в писмото си дава идея за името на бъдещия албум: Midnight McCartney (!) и дори е изпратил снимка за книжното тяло, на която се виждат Пицарели и Маккартни с поглед към Манхатън... Оставало е само Джон Пицарели да изсвири песните и да ги изпее. Което, за щастие, прави.

С оркестрациите на големия аранжор и диригент Дон Себески „Среднощен Макартни“ изглежда да бъде амбициозна продукция, но в нея липсва каквато и да е претенциозност. Звучи по-скоро интимно, сладко-симпатично и без опасения може да бъде слушана във всеки час на денонощието, не само около полунощ, както повелява заглавието.

четвъртък, 5 септември, от 23 часа