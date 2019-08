XXII Международен джазфестивал „Банско 2019“ – директно предаване на 9 август от 19.15 часа

Програма „Христо Ботев“ продължава директните си излъчвания от XXII Международен джазфестивал в Банско.



Програмата за вечерта:

• Jayus Jazz (Сърбия): Чедомир Илич (баскитара), Лазар Петрович (китара), Златко Илич (барабани), Боян Бойкович (клавиши), Андрия Минчич (алт саксофон), Филип Стипсич (тенор саксофон), Никола Станоевич (тромбон), Андрей Максимович (тромпет).



• „Мей & ДжейКет“ със специален гост Димитър Льолев (България / Франция): Маги Алексиева-Мей (вокал), Мирослав Турийски (пиано), Тома Кордогли (бас), Александър Готие (барабани), Димитър Льолев (саксофон).



• Ray Gelato & The Giants (Великобритания): Рей Джелато (вокал и тенор саксофон), Дани Марсден (тромпет), Анди Роджърс (тромбон), Оли Уилби (алт & тенор саксофон), Гюнтер Курмаейл (пиано), Мануел Алварез (контрабас), Ед Ричардсън (барабани).





Jayus Jazz (Сърбия)

Jayus Jazz се сформират като трио за студийни проекти през пролетта на 2013 г. Вследствие на репетиционния процес и натрупаните музикални идеи се раждат техни собствени композиции. По това време членовете на групата са Лазар Петрович (китара), Чедомир Илич (бас) и Златко Илич (барабани). През 2014 г. Jayus Jazz вече имат наситена концертна дейност из цялата страна, а тяхното най-значимо появяване на сцена тогава е на джазфестивала в Ниш. През октомври 2017 г. триото издава дебютния си албум „Trial & Error“ за Lampshade Media. До 2018 г. групата в този състав обикаля медународните джаз сцени – „Джаз в Албания“, „Петровац джазфест“ (Черна гора), „Зеленковац джазфест“ (Босна и Херцеговина) и други. През 2018 г. Jayus Jazz разширява състава си като добавя Боян Бойкович на клавишите, както и духова секция, обикновено състояща се от Андрия Минчич (алт саксофон), Филип Стипсич (тенор саксофон), Никола Станоевич (тромбон) и Андрей Максимович (тромпет).



Мей & ДжейКет със специален гост Димитър Льолев (България / Франция)

Групата „Мей & ДжейКет“ е създадена през 2015 година, малко след запознанството на басиста Тома Кордогли и Маги Алексиева. Тома кани на пианото Жан-Шарл Батистела, а на барабаните – Александър Готие. Началото на съвместната им работа започва с албумите „Suga Top“ (2013) и „JOY“ (2017), които Мей записва заедно с американския барабанист Пуджи Бел, като групата преаранжира албума за свирене на живо и така намира свой собствен музикален стил, който ги води до създаването на нов албум.

През ноември 2018 година френско-българската група Мей & ДжейКет издава първия си албум „Love And Receive“. Албумът носи джазово звучене, преплетено с поп и соул мотиви. Композициите са дело на музикантите от групата, а текстовете на певицата Маги Алексиева-Мей.

За композицията „Vocalise“, групата решава да покани специален гост-музикант в лицето на изключителния български саксофонист Димитър Льолев. През 2019 година групата представя „Love and Receive“ както в България, така и в чужбина.



Ray Gelato & The Giants (Великобритания)

Във Великобритания го наричат „Кръстникът на суинга“, а с гостуването си в Банско тази година той ще отбележи 25 години от създаването на своята група The Giants и ще представи новия си албум. През последните години, саксофонистът и певец Ray Gelato & The Giants изпълняват с огромен успех музиката си пред многобройна публика по целия свят, съчетавайки по уникален начин стиловете суинг, джаз и R’n’B. Техният музикален коктейл от класически суинг и популярни авторски песни, поднесени в жизнерадостно шоу, със сигурност ще накара зрителите да подскочат от седалките и да танцуват. Преживяването да гледаш на живо една от най-възпламеняващите групи в Европа, чието музикалното майсторство е от най-висока класа, а шоуто им енергично и забавно, със сигурност те оставя да искаш още и още от тях на сцената.