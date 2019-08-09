Всички резултати в Лига Европа

Всички резултати от първите срещи в третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа:



Aстана (Казахстан) - Ла Валета (Малта) 5:1

AEK Ларнака (Кипър) - Гент (Белгия) 1:1

Пюник (Армения) - Уулвърхямптън (Англия) 0:4

Спарта Прага (Чехия) - Трабзонспор (Турция) 2:2

Университатя Крайова (Румъния) - АЕК Атина (Гърция) 0:2

Брьондби (Дания) - Брага (Португалия) 2:4

Вентспилс (Латвия) - Витория Гимараеш (Португалия) 0:3

Тун (Швейцария) - Спартак Москва (Русия) 2:3

Moлде (Норвегия) - Арис Солун (Гърция) 3:0

Maлмьо (Швеция) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 3:0

Шериф (Молдова) - АИК (Швеция) 1:2

Maриупол (Украйна) - АЗ Алкмаар (Холандия) 0:0

Нефтчи (Баку, Азербайджан) - Бней Йехуда (Израел) 2:2

Хаугезунд (Норвегия) - ПСВ Айндховен (Холандия) 0:1

Лудогорец (България) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс) 5:0

Фейенорд (Холандия) - Динамо Тбилиси (Грузия) 4:0

ЦСКА-София (България) - Заря Луганск (Украйна) 1:1

Антверпен (Белгия) - Виктория Пилзен (Чехия) 1:0

Локомотив Пловдив (България) - Страсбург (Франция) 0:1

Макаби Тел Авив (Израел) - Судува Мариамполе (Литва) 1:2

ФК Сараево (Босна и Херцеговина) - БАТЕ Борисов (Беларус) 1:2

Дюделанж (Люксембург) - Номе Калю (Естония) 3:1

Мидтюланд (Дания) - Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) 2:4

Риека (Хърватия) - Абърдийн (Шотландия) 2:0

Норкьопинг (Швеция) - Апоел Беер Шева (Израел) 1:1

Вадуц (Лихтенщайн) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) 0:5

Аустрия Виена (Австрия) - Аполон Лимасол (Кипър) 1:2

ФКСБ (Румъния) - Млада Болеслав (Чехия) 0:0

Торино (Италия) - Шахтьор Солигорск (Беларус) 5:0

Люцерн (Швейцария) - Еспаньол (Испания) 0:3

Легия Варшава (Полша) - Атромитос (Гърция) 0:0

Партизан Белград (Сърбия) - Малатияспор (Турция) 3:1



от сряда:

Слован Братислава (Словакия) - Дъндолк (Реп. Ирландия) 1:0



от вторник:

Арарат-Армения (Армения) - Сабуртало (Грузия) 1:2

ФК Рига (Латвия) - ХИК Хелзинки (Финландия) 1:1

Сутиеска (Черна гора) - Линфилд (Северна Ирландия) 1:2

