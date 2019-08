Ед Шийрън и Джъстин Бийбър остават топ избор в американските поп листи

I Don’t Care на Ед Шийрън и Джъстин Бийбър остава на върха на поп радио чарта на Америка. През изминалите седем дни тракът е събрал общо 19, 187 излъчвания и e достигнал 93.966 милиона американци според МидияБейз 24/7. Със своите три седмици на номер едно I Don’t Care e най-дълго задържалият се на топ мястото дует в Щатите от началото на годината до сега, по-дълго от невероятното Dancing With A Stranger на Сам Смит и Нормани, останал две седмици на върха.

Без промяна в Щатите в топ три и отново втора позиция за bad guy на Били Айлиш и номер три за Talk на Калид.

На Острова сред трите най-популярни песни по радиото има раздвижване и след скок от цели 11 места до номер три се озовава денс предложението на Кайго и Уитни Хюстън Higher Love. Пред тях на втората позиция са Ед Шийрън и Калид с Beautiful People и на върха с 7,716 излъчвания и 102.77 милиона импресии според "Рейдиомонитър" е Señorita на Шон Мендес и Камила Кабейло. Señorita е трета седмица на първото място.

И при липса на вълнуващи промени на върха от двете страни на Атлантика обръщаме внимание към няколко нови предложения.

Ариана Гранде ни дари с още един страхотен хит, в който тя си партнира с дуета от Питсбърг "Сошъл Хаус". Те са в колектива написал и продуцирал смаш хитовете thank u next и 7 rings. Сега помагат на Ари и в boyfriend – най-добавяният нов сингъл в плейлистите на щатските поп станции.

Чуйте и новото на Ен Еф - рап артистът от Мичигън, който със своя последния си албум The Search попречи на Ченс Дъ Рапър да достигне номер едно в Билборд 200. През 2017 ви пускахме често хита му Let You Down. Свежото от него със заглавие Time влиза в американския поп радио чарт на номер 34.