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от 13.00 часа
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Николай Николов се завърна в Нефтохимик 2010

Николай Николов
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Николай Николов отново ще играе в Нефтохимик 2010, съобщиха от бургаския волейболен клуб. 33-годишният център се завръща в отбора, където за последно беше през 2017 година.

"Най-новото ни попълнение е Николай Николов. Добре дошъл отново в Нефтохимик", написаха от клуба от Бургас. 

Високият 206 сантиметра Николов е бивш състезател на Спортинг (Лисабон), Белогорие (Белгород), Енисей (Красноярск), Пайкан (Техеран), Вибо (Валентия) и ЦСКА.

Опитният волейболист дебютира с екипа на българския национален отбор през 2007 година.
БНР Новини Спорт    волейбол Нефтохимик 2010 Николай Николов
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