Силен финал на една много тежка седмица за пазара на акции на Уолстрийт

В петък основните фондови индекси на Уолстрийт нарастват с над 1% след известна стабилизация на дълговите пазари и надежди за стимулиращи мерки в подкрепа на икономиките на Китай и Германия.

По-рано днес Държавният съвет на Китай заяви, че има за цел да намали разходите за финансиране на малкия бизнес с един процент пункта в рамките на тази година и по-добра кредитна подкрепа за компании с висока кредитоспособност и за тези, които все още получават поръчки.

Немското издание "Дер Шпигел" пък съобщи, че германският канцлер Ангела Меркел и финансовият министър Олаф Шолц са постигнали споразумение за отказ от правилото за балансиран бюджет в случай на рецесия и че правителството в Берлин е готово да излезе на бюджетен дефицит чрез увеличаване на държавните разходи, ако страна навлезе в икономическа рецесия.

Надеждите за стимули в подкрепа на двете големи икономики доведоха до известно успокояване на дълговите пазари и спиране на рязкото поскъпване на държавните облигации в световен план. Кредитната агенция "Фич" пък отбеляза, че повече от една трета от централните банки по света са разхлабили техните парични и лихвени политики през последните шест месеца.

Това доведе до отскок на доходността както на германските, така и на американските дългови книжа от техните рекордни и многогодишни дъна, ударени по-рано през седмицата, подкрепяйки по този начин и инвеститорския риск-апетит на пазара на акции на Уолстрийт.

Около три часа след старта на петъчната американска търговия индексът DJIA нараства с над 250 пункта (с 1,02%), широкият индекс S&P500 - с 1,33% и технологичният индекс Nasdaq Composite - с 1,55%.

Въпреки текущите добри повишения обаче, и трите водещите индекси на Уолстрийт са на път да отбележат седмични понижения с около 1,5%, което би представлявало тяхна загуба за трета поредна седмица на фона на инвеститорските страхове от предстоящата икономическа рецесия и притесненията, свързани с търговските преговори между САЩ и Китай.

От днешният отскок в доходността на дълговите книжа на САЩ се възползват най-вече банковите акции, като банковият подиндекс на S&P500 нараства с над 2,5%.

Скок с близо 6% бележат акциите на Nvidia Corp., след като един от най-големите разработчици на графични ускорители и процесори представи по-добри от очакваното финансови резултати за второто тримесечие. Това допринесе за поскъпване на акциите и на технологични компании за производство на микрочипове и процесори като целият индекс Philadelphia Semiconductor се повишава с 2,42%, а технологичният подиндекс на S&P500 се повишава с 1,8%.

На този етап от петъчната търговия всички 11 секторни подиндекса на S&P500 са на зелена територия.

Акциите на технологичните гиганти, известни като FAANG също нарастват, като тези на Facebook се повишават с 0,5%, на Amazon.com - с 1,25%, на Apple Inc. - с близо 2%, на Netflix Inc. - с 1,98% и на компанията-майка на Gooogle - Alphabet Inc. поскъпват с 0,77%.

Акциите на General Electric Co. пък се повишават с цели 9%, тъй като изпълнителният директор на компанията Лари Кълб обяви, че е закупил акции на компанията за близо 2 млн. долара, за да покаже, че вчерашните обвинения измамно счетоводство о за риск от несъстоятелност на компанията са напълно необосновани.

Снощи акциите на GE се сринаха с над 10%, след като известният криминалист за счетоводни и финансови измами Хари Маркополос публикува последно проучване, в което твърди, че компанията е "на ръба на несъстоятелността" и че публикува фалшиви финансови отчети.