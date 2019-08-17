Берое излезе начело в класирането на Първа лига, след като победи Ботев Пловдив с 2:0 на стадион Берое.

Първият гол отбеляза Мартин Камбуров от дузпа, а второто попадение бе на Иван Минчев от фаул.

Попадението на Камбуров е под номер 222 за него в елита на българския футбол. С днешната победа беройци излязоха начело в класирането.

състави:

Берое: Душан Перниш, Ерол Алкан, Виктор Генев, Иван Бандаловски, Александър Цветков, Александър Василев, Рубен Бригидо, Карлос Охене (73- Яя Меледже), Мартин Камбуров (70- Зоран Йосипович), Иван Минчев (86- Ибрахима Конте), Педро Еуженио

Ботев (Пловдив): Георги Аргилашки, Лазар Марин (68- Александър Тонев), Костадин Ничев, Фернандо Виана, Еберт Кардосо, Кристиан Димитров, Тодор Неделев, Лъчезар Балтанов, Филип ван Арнем (70- Марко Перван), Антонио Вутов (56- Радослав Терзиев), Филип Филипов