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Берое излезе начело в класирането на Първа лига

Берое - Ботев Пд. 2:0

Берое излезе начело в класирането на Първа лига, след като победи Ботев Пловдив с 2:0 на стадион Берое.
Първият гол отбеляза  Мартин Камбуров от дузпа, а второто попадение бе на  Иван Минчев от фаул. 
Попадението на Камбуров е под номер 222 за него в елита на българския футбол. С днешната победа беройци излязоха начело в класирането.
 състави:
Берое: Душан Перниш, Ерол Алкан, Виктор Генев, Иван Бандаловски, Александър Цветков, Александър Василев, Рубен Бригидо, Карлос Охене (73- Яя Меледже), Мартин Камбуров (70- Зоран Йосипович), Иван Минчев (86- Ибрахима Конте), Педро Еуженио
Ботев (Пловдив): Георги Аргилашки, Лазар Марин (68- Александър Тонев), Костадин Ничев, Фернандо Виана, Еберт Кардосо, Кристиан Димитров, Тодор Неделев, Лъчезар Балтанов, Филип ван Арнем (70- Марко Перван), Антонио Вутов (56- Радослав Терзиев), Филип Филипов
Програма Хоризонт Стадион    Пъръва лига футбол
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