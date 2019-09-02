Щурм (Грац) официално представи Кирил Десподов

Нападателят на футболния Каляри Кирил Десподов официално бе представен като играч на Щурм Грац. Българският национал ще играе за австрийския тим под наем до края на сезона. Десподов ще се събере в Щурм с бившия си треньор в ЦСКА Нестор Ел Маестро.



"Щурм е отличен клуб. Очаквам с нетърпение да работя отново с старши треньора Нестор Ел Маестро и вярвам, че можем да постигнем успехи този сезон", каза Десподов пред клубния сайт.



"През последните седмици търсехме подсилване в офанзивен план. Удовлетворени сме, че успяхме да привлечем актуалния футболист на годината на България, който идва от Серия А. Със своята динамика и голмайсторски нюх той ще придаде мощ на нашия отбор", коментира спортният директор на Щурм Гюнтер Крайсъл.



