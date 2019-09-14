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Резултати и класиране във втора лига

Втора лига
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Резултати от осмия кръг във Втора футболна лига:
Поморие - Локомотив (София)  - 1:3
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Гълъбово) - 3:2
Черноморец (Балчик) - Кариана (Ерден)  - 1:0
Монтана - Спартак (Плевен)  - не се състоя заради неявяване на Спартак (Плевен)
Пирин (Благоевград) - Спартак (Варна)  - 2:2   
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик (Бургас)  - 1:1
в неделя:
Струмска слава (Радомир) - Лудогорец-2 (Разград)   
в понеделник:
Септември (София) - Хебър (Пазарджик)
 
временно класиране:
1. ЦСКА1948    7   7   0   0   19:4  21 точки   
2. Септември София    6  6  0  0  14:5    18     
3. Локомотив София    8    5    0    3    10:5    15     
4. Монтана    7  4  2   1   12:5   14
5. Литекс Ловеч    7  3  2  2  16:8    11     
6. Пирин Благоевград    7    3    2    2    10:8    11     
7. Кариана Ерден    7    3    2    2    8:6    11
8. Нефтохимик    7  3  1  3  13:9    10   
9. Хебър    6    3    1    2    8:5    10     
10. Лудогорец-2    7  2  4  1    8:6    10   
11. Локомотив ГО    8   2   3  3    9:14  9     
12. Ботев Гълобово    8    2    3    3    8:13  9     
13. Черноморец Балчик    7    2  1  4    4:10  7
14. Спартак Варна    8   1   2   5    3:14    5           
15. Поморие    8    1    1    6    4:13    4     
16. Струмска слава    7   1   0   6    3:13    3     
17. Спартак Плевен    7   0   2   5    1:12  2
БНР Новини Спорт    втора лига резултати и класиране футбол
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