Резултати и класиране във втора лига

Резултати от осмия кръг във Втора футболна лига:
Поморие - Локомотив (София) - 1:3
Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Гълъбово) - 3:2
Черноморец (Балчик) - Кариана (Ерден) - 1:0
Монтана - Спартак (Плевен) - не се състоя заради неявяване на Спартак (Плевен)
Пирин (Благоевград) - Спартак (Варна) - 2:2
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик (Бургас) - 1:1
в неделя:
Струмска слава (Радомир) - Лудогорец-2 (Разград)
в понеделник:
Септември (София) - Хебър (Пазарджик)
временно класиране:
1. ЦСКА1948 7 7 0 0 19:4 21 точки
2. Септември София 6 6 0 0 14:5 18
3. Локомотив София 8 5 0 3 10:5 15
4. Монтана 7 4 2 1 12:5 14
5. Литекс Ловеч 7 3 2 2 16:8 11
6. Пирин Благоевград 7 3 2 2 10:8 11
7. Кариана Ерден 7 3 2 2 8:6 11
8. Нефтохимик 7 3 1 3 13:9 10
9. Хебър 6 3 1 2 8:5 10
10. Лудогорец-2 7 2 4 1 8:6 10
11. Локомотив ГО 8 2 3 3 9:14 9
12. Ботев Гълобово 8 2 3 3 8:13 9
13. Черноморец Балчик 7 2 1 4 4:10 7
14. Спартак Варна 8 1 2 5 3:14 5
15. Поморие 8 1 1 6 4:13 4
16. Струмска слава 7 1 0 6 3:13 3
17. Спартак Плевен 7 0 2 5 1:12 2