Резултати и класиране във втора лига

Резултати от осмия кръг във Втора футболна лига:

Поморие - Локомотив (София) - 1:3

Локомотив (Горна Оряховица) - Ботев (Гълъбово) - 3:2

Черноморец (Балчик) - Кариана (Ерден) - 1:0

Монтана - Спартак (Плевен) - не се състоя заради неявяване на Спартак (Плевен)

Пирин (Благоевград) - Спартак (Варна) - 2:2

Литекс (Ловеч) - Нефтохимик (Бургас) - 1:1

в неделя:

Струмска слава (Радомир) - Лудогорец-2 (Разград)

в понеделник:

Септември (София) - Хебър (Пазарджик)



временно класиране:

1. ЦСКА1948 7 7 0 0 19:4 21 точки

2. Септември София 6 6 0 0 14:5 18

3. Локомотив София 8 5 0 3 10:5 15

4. Монтана 7 4 2 1 12:5 14

5. Литекс Ловеч 7 3 2 2 16:8 11

6. Пирин Благоевград 7 3 2 2 10:8 11

7. Кариана Ерден 7 3 2 2 8:6 11

8. Нефтохимик 7 3 1 3 13:9 10

9. Хебър 6 3 1 2 8:5 10

10. Лудогорец-2 7 2 4 1 8:6 10

11. Локомотив ГО 8 2 3 3 9:14 9

12. Ботев Гълобово 8 2 3 3 8:13 9

13. Черноморец Балчик 7 2 1 4 4:10 7

14. Спартак Варна 8 1 2 5 3:14 5

15. Поморие 8 1 1 6 4:13 4

16. Струмска слава 7 1 0 6 3:13 3

17. Спартак Плевен 7 0 2 5 1:12 2



