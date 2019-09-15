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Левски - Черно море пряко по "Хоризонт"

Треньорът на Левски има да решава кадрови проблеми преди мача с Черно море
Снимка: БТА

Два мача от деветия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 17 и 45 в Русе Дунав приема Славия, а от 20 часа и 15 минути играят Левски и Черно море, а тази среща ще излъчим пряко по програма "Хоризонт" на Българското национално радио.

Резултатите до момента:
Ботев (Пловдив) - ЦСКА  - 0:1
Лудогорец - Етър (Велико Търново)  - 0:2
Царско село - Локомотив Пловдив  - 2:3   
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)  - 2:1  
в понеделник:
Берое - Витоша (Бистрица)

Временно класиране:
1. Лудогорец  9  6  3  0  14:4  21 точки
2. Левски  8  5  2  1  17:7  17
3. Локомотив Пловдив  9  5  2  2  21:14  17
4. ЦСКА-София  9  4  4  1  13:11  16
5. Арда  9  4  3  2  15:13  15  
6. Берое  8  4  0  4  15:13  12
7. Черно море  8  2  5  1  10:7  11   
8. Славия  8  2  3  3  12:13  9  
9. Ботев Пловдив  9  2  3  4  9:13  9
10. Етър  9  1  5  2  10:13  8
11. Ботев Враца  9  2  2  5  10:15  8
12. Дунав 2010  8  2  2  4  10:15  8
13. Царско село  9  2  2  5  10:15  8
14. Витоша  8  1  0  7  7:20  3
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