Левски - Черно море пряко по "Хоризонт"

Два мача от деветия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 17 и 45 в Русе Дунав приема Славия, а от 20 часа и 15 минути играят Левски и Черно море, а тази среща ще излъчим пряко по програма "Хоризонт" на Българското национално радио.

Резултатите до момента:

Ботев (Пловдив) - ЦСКА - 0:1

Лудогорец - Етър (Велико Търново) - 0:2

Царско село - Локомотив Пловдив - 2:3

Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 2:1

в понеделник:

Берое - Витоша (Бистрица)



Временно класиране:

1. Лудогорец 9 6 3 0 14:4 21 точки

2. Левски 8 5 2 1 17:7 17

3. Локомотив Пловдив 9 5 2 2 21:14 17

4. ЦСКА-София 9 4 4 1 13:11 16

5. Арда 9 4 3 2 15:13 15

6. Берое 8 4 0 4 15:13 12

7. Черно море 8 2 5 1 10:7 11

8. Славия 8 2 3 3 12:13 9

9. Ботев Пловдив 9 2 3 4 9:13 9

10. Етър 9 1 5 2 10:13 8

11. Ботев Враца 9 2 2 5 10:15 8

12. Дунав 2010 8 2 2 4 10:15 8

13. Царско село 9 2 2 5 10:15 8

14. Витоша 8 1 0 7 7:20 3

