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от 22.00 часа
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Берое победи трудно Витоша

Снимка: beroe.bg

    Берое победи гостуващия Витоша Бистрица с 1:0 в последна среща от деветия кръг на efbet Лига. 
   
    Единственото попадение в мача падна в 84-ата минута. Иван Минчев центрира от пряк свободен удар, а Георги Амзин не се намеси добре и топката попадна в Зоран Йосипович, който от непосредствена близост преодоля Василев.

Състави:
- Берое - Душан Перниш, Ерол Алкан, Георги Ангелов, Ибрахима Конте, Карлос Охене (70-Иван Минчев), Юлиан Ненов, Александър Василев, Вандерсон Коста (74-Рубен Бригадо), Мартин Камбуров (64-Зоран Йосипович), Александър Цветков, Педро Еуженио

 - Витоша - Християн Василев, Румен Гьонов, Евгени Зюмбулев, Лъчезар Котев (68-Кристиян Кочилов), Венцислав Бонев, Атанас Кабов (75-Андрес Санчес), Тодор Гочев (46-Теофилос Курупис), Илия Димитров, Четин Садула, Емил Гъргоров, Георги Амзин 
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