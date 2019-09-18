Крах за Реал в Париж, всички резултати от сряда в ШЛ

В Шампионската лига по футбол се изигра и втората порция мачове от първия кръг в груповата фаза.
Вниманието привлякоха най-вече срещите между Пари Сен Жермен и Реал Мадрид, както и между Атлетико Мадрид и Ювентус. "Белия балет" претърпя сериозен крах - 0:3 на "Парк де Пренс", докато съгражданите им от Атлетико се отъвраха с късно реми 2:2 след 0:2 срещу "Старата госпожа".
Ето и всички резултати от сряда вечер:
Първа група
Брюж – Галатасарай 0:0
ПСЖ – Реал Мадрид 3:0
(1:0 Анхел Ди Мария 14', 2:0 Анхел Ди Мария 33', 3:0 Тома Мюние 90`)
Втора група
Олимпиакос – Тотнъм 2:2
(0:1 Хари Кейн 26' (д), 0:2 Лукас Моура 31', 1:2 Даниел Поденсе 44')
Байерн – Цървена звезда 3:0
(1:0 Кингсли Коман 34', 2:0 Роберт Левандовски 80`, 3:0 Томас Мюлер 90`)
Трета група
Динамо Загреб – Аталанта 4:0
(1:0 Марин Леовац 11', 2:0 Мислав Оршич 31', 3:0 Мислав Оршич 42', 4:0 Мислав Оршич 68')
Шахтьор Д – Манчестър Сити 0:3
(0:1 Рияд Марез 24', 0:2 Илкай Гюндоган 38', 0:3 Габриел Жезус 76')
Четвърта група
Атлетико Мадрид – Ювентус 2:2
(0:1 Хуан Куадрадо 48', 0:2 Блес Матюиди 65', 1:2 Стефан Савич 69', 2:2 Ектор Ерера 90)
Байер Л – Локомотив М 1:2
(0:1 Гжегош Криховяк 16', 1:1 Бенедикт Хьоведес 25' авт, 1:2 Дмитри Баринов 37')