Резултати от Лига Европа

Резултати от завършилите до момента срещи от първия кръг от груповата фаза на футболния турнир Лига Европа:

Група 1: Апоел (Никозия, Кипър) - Дюделанж (Люксембург) 3:4, Карабах (Азербайджан) - Севиля (Испания) 0:3.

Група 2: Динамо (Киев, Украйна) - Малмьо (Швеция) 1:0, ФК Копенхаген (Дания) - Лугано (Швейцария) 1:0.

Група 3: Базел (Швейцария) - ФК Краснодар (Русия) 5:0, Хетафе (Испания) - Трабзонспор (Турция) 1:0.

Група 4: ПСВ Айндховен (Холандия) - Спортинг (Лисабон, Португалия) 3:2, ЛАСК (Австрия) - Розенборг (Норвегия) 1:0.

Група 5: Рен (Франция) - Селтик (Шотландия) 1:1, ЧФР Клуж (Румъния) - Лацио (Италия) 2:1.

Група 6: Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Арсенал (Лондон) 0:3, Стандарт Лиеж (Белгия) - Витория Гимараеш (Португалия) 2:0.