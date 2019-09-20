Резултати и класиране във втора лига

Резултати от деветия кръг във Втора лига:
Кариана Ерден - Пирин Благоевград 2:2
Локомотив София - Локомотив Горна Оряховица 3:0
Нефтохимик - Черноморец Балчик 1:0
в събота:
Хебър Пазарджик - Литекс Ловеч
Спартак Варна - Монтана
Спартак Плевен - Поморие
Ботев Гълъбово - Струмска слава
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Септември София
Лудогорец-2 - почива
временно класиране:
1. ЦСКА1948 7 7 0 0 19:4 21 точки
2. Септември София 7 7 0 0 18:7 21
3. Локомотив София 9 5 0 3 13:5 18
4. Монтана 8 5 2 1 15:5 17
5. Нефтохимик 8 4 1 3 14:9 13
6. Пирин Благоевград 8 3 4 2 12:10 12
7. Кариана Ерден 8 3 4 2 10:8 12
8. Литекс Ловеч 7 3 2 2 16:8 11
9. Хебър 7 3 1 3 10:9 10
10.Лудогорец-2 8 2 4 2 10:10 10
11.Локомотив ГО 9 2 3 4 9:17 9
12.Ботев Гълъбово 8 2 3 3 8:13 9
13.Черноморец Балчик 8 2 1 5 4:11 7
14.Струмска слава 8 2 0 6 7:15 6
15.Спартак Варна 8 1 2 5 3:14 5
16.Поморие 8 1 1 6 4:13 4
17.Спартак Плевен 8 0 2 6 1:15 -1