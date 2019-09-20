ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 22.00 часа
Тази статия
Споделете

Резултати и класиране във втора лига

Втора лига
Снимка: Архив

Резултати от деветия кръг във Втора лига:
Кариана Ерден - Пирин Благоевград  2:2
Локомотив София - Локомотив Горна Оряховица  3:0
Нефтохимик - Черноморец Балчик  1:0
в събота:
Хебър Пазарджик - Литекс Ловеч
Спартак Варна - Монтана
Спартак Плевен - Поморие
Ботев Гълъбово - Струмска слава
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Септември София
Лудогорец-2 - почива   

временно класиране:
1. ЦСКА1948    7  7  0  0  19:4  21 точки   
2. Септември София    7  7  0  0  18:7    21     
3. Локомотив София    9  5  0  3  13:5    18
4. Монтана    8  5  2  1  15:5    17       
5. Нефтохимик    8  4  1  3  14:9    13   
6. Пирин Благоевград    8  3  4  2  12:10  12     
7. Кариана Ерден    8  3  4  2  10:8    12
8. Литекс Ловеч    7  3  2  2  16:8    11  
9. Хебър    7  3  1  3  10:9   10     
10.Лудогорец-2    8  2  4  2  10:10  10   
11.Локомотив ГО    9  2  3  4    9:17  9     
12.Ботев Гълъбово    8  2  3  3    8:13  9     
13.Черноморец Балчик    8  2  1  5    4:11  7
14.Струмска слава    8  2  0  6    7:15    6   
15.Спартак Варна    8  1  2  5    3:14    5           
16.Поморие    8  1  1  6    4:13    4     
17.Спартак Плевен    8  0  2  6    1:15  -1
БНР Новини Спорт    втора лига резултати и класиране футбол
Споделете
print Отпечатай
Още от
Силвано Пранди
Али Соу

Али Соу: Обещах 2 гола и бях прав на 50%

публикувано на 20.09.19 в 22:35
Люпко Петрович
Желко Петрович

Желко Петрович не мисли за уволнение

публикувано на 20.09.19 в 22:21
Илиан Илиев
Никола Спасов
Рубен Пинто
Балкан отпадна от турнира Шампионска лига
Антон Недялков: Не очаквах такава изразителна победа
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

Към пълната версия