Резултати и класиране във втора лига

Резултати от деветия кръг във Втора лига:

Кариана Ерден - Пирин Благоевград 2:2

Локомотив София - Локомотив Горна Оряховица 3:0

Нефтохимик - Черноморец Балчик 1:0

в събота:

Хебър Пазарджик - Литекс Ловеч

Спартак Варна - Монтана

Спартак Плевен - Поморие

Ботев Гълъбово - Струмска слава

в понеделник:

ЦСКА 1948 - Септември София

Лудогорец-2 - почива



временно класиране:

1. ЦСКА1948 7 7 0 0 19:4 21 точки

2. Септември София 7 7 0 0 18:7 21

3. Локомотив София 9 5 0 3 13:5 18

4. Монтана 8 5 2 1 15:5 17

5. Нефтохимик 8 4 1 3 14:9 13

6. Пирин Благоевград 8 3 4 2 12:10 12

7. Кариана Ерден 8 3 4 2 10:8 12

8. Литекс Ловеч 7 3 2 2 16:8 11

9. Хебър 7 3 1 3 10:9 10

10.Лудогорец-2 8 2 4 2 10:10 10

11.Локомотив ГО 9 2 3 4 9:17 9

12.Ботев Гълъбово 8 2 3 3 8:13 9

13.Черноморец Балчик 8 2 1 5 4:11 7

14.Струмска слава 8 2 0 6 7:15 6

15.Спартак Варна 8 1 2 5 3:14 5

16.Поморие 8 1 1 6 4:13 4

17.Спартак Плевен 8 0 2 6 1:15 -1

