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Съдиите в мачове за купата на България

Съдиите в мачове за купата на България
Снимка: БГНЕС

Съдийски назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:

24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.

Кариана - Царско село

Главен съдия:  Йото Валентинов Гарабедов  АС1:  Асен Крумов Крумов  АС2:  Марин Иванов Бонев

4-ТИ:  Румен Красимиров Христов

СН:  Николай Георгиев Нанев 

24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.

Ботев 1937 - ПФК Черно море

ГС:  Валентин Георгиев Станчев  АС1:  Станимир Емилов Трифонов  АС2:  Ириней Марчев Бодуров

4-ТИ:  Кристиян Николов Колев

СН:  Крум Добринов Стоилов 

24 септември 2019 г. Вторник 18:30 ч.

ОФК Локомотив (Горна Оряховица) - ПФК ЦСКА-София

ГС:  Димо Стоянов Димов  АС1:  Станимир Илков Илков  АС2:  Мирослав Николаев Желев

4-ТИ:  Борис Борисов Попов

СН:  Камен Михайлов Алексиев   
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