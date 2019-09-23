Съдиите в мачове за купата на България

Съдийски назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:



24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.

Кариана - Царско село

Главен съдия: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Румен Красимиров Христов

СН: Николай Георгиев Нанев

24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.

Ботев 1937 - ПФК Черно море

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ириней Марчев Бодуров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

СН: Крум Добринов Стоилов

24 септември 2019 г. Вторник 18:30 ч.

ОФК Локомотив (Горна Оряховица) - ПФК ЦСКА-София

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Камен Михайлов Алексиев