Съдиите в мачове за купата на България

Съдийски назначения за 1/16-финалите в турнира за Купата на България по футбол:
24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.
Кариана - Царско село
Главен съдия: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Николай Георгиев Нанев
24 септември 2019 г. Вторник 16:00 ч.
Ботев 1937 - ПФК Черно море
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Крум Добринов Стоилов
24 септември 2019 г. Вторник 18:30 ч.
ОФК Локомотив (Горна Оряховица) - ПФК ЦСКА-София
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Камен Михайлов Алексиев