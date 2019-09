САЩ налагат санкции на шест китайски компании заради покупки на ирански петрол

Съединените щати обявиха в сряда нови санкции, свързани с Иран, срещу пет китайски лица и шест компании, включително две дъщерни дружества на Cosco Shipping Corporation, Ltd, съобщи американският Министерство на финансите.

Новите американски санкции се отнасят за китайски компании, които продължават съзнателно да купуват ирански петрол в нарушение на санкциите на Вашингтон спрямо Техеран.

Наказателните мерки са насочени към фирмите Cosco Shipping Tanker Co, Cosco Shipping Tanker Seaman и Ship Management Co Ltd, но не се отнасят за компанията-майка Cosco Shipping Corporation, се казва в съобщение на уебсайта на министерството.

Въвеждат се санкции и спрямо още четири китайски компании - China Concord Petroleum Co, Kunlun Shipping Company Ltd, Kunlun Holding Company Ltd и Pegasus 88 Limited, съобщиха от ведомството.

Американският държавен секретар на Майк Помпейо заяви, че САЩ са наложили санкции на китайските фирми заради съзнателно закупуване на петрол от Иран.

Миналия петък президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разпореди да бъдат наложени санкции и на Иранската национала банка, както и Националния фонд за развитие на Иран и на компанията Etemad Tejarate Pars Co., която е заподозряна, че се използва за укриване на парични трансфери за покупки от страна на иранската отбрана.