"Фейсбук" е изправена пред ново разследване от правосъдното министерство на САЩ

Компанията "Фейсбук" (Facebook Inc.) е изправена пред ново регулаторно разследване, като се съобщава, че Министерството на правосъдието на САЩ проучва дали водещата социална медия е нарушила антитръстовите закони.

Федералната агенция е стартирала това разследване по молба на главния прокурор на САЩ Уилям Бар, съобщава агенция Блумбърг, позовавайки се на източник, близък до въпроса. Това проучване идва в момент, когато Федералната комисия по търговия (FTC) провежда собствено разследване за потенциални антиконкурентни практики от страна на "Фейсбук".

На този етапа няма коментар на тази информация от голямата социална интернет медия.

През миналата седмица изпълнителният директор на "Фейсбук" Марк Зукърбърг се срещна с американски депутати и с президента Доналд Тръмп, за да обсъди технологичната регулация. Той също така проведе спор по някои въпроси с американски сенатори на частна вечеря.

Участието на Министерството на правосъдието противоречи на предполагаемо споразумение между регулаторите, според което Федералната комисия по търговия (FTC) ще се съсредоточи върху разследване на "Фейсбук", докато правосъдното министерство - върху "Епъл" (Apple) и върху компанията-майка на "Гугъл" (Google) - Alphabet.

Новото разследване е факт, след като в началото на септември главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс обяви, че ще започне мащабно антимонополно проучване на "Фейсбук" с помощта на още осем свои щатски колеги.



По-рано този месец пък компаниите Amazon, Apple, Facebook и Google получиха писма от Антимонополната правна подкомисия на Конгреса на САЩ, чрез които комисията изисква вътрешни документи, имейли и съобщения относно използването на пазарната позиция на американските технологични гиганти. Комисията желае компаниите Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. и компанията-майка на Goolgle - Alphabet Inc. да предоставят до 14 октомври копия от документи, включително изпълнителни съобщения и финансови отчети, както и информация за конкуренти, пазарен дял, сливания и ключови бизнес решения.