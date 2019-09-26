Съдийски назначения във втора лига

Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг във Втора лига:
28 Септември 2019 г. Събота 17:15 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921 - Димо Димов
29 Септември 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Поморие - Спартак Варна - Мустафа Шефкет
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929 - Владимир Вълков
ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД - Мартин Великов
30 Септември 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен - Димитър Буров
ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918 - Валентин Железов
1 Октомври 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948 - Стефан Павлов