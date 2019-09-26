Съдийски назначения във втора лига

Съдийски назначения за срещите от 10-ия кръг във Втора лига:

28 Септември 2019 г. Събота 17:15 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921 - Димо Димов



29 Септември 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Поморие - Спартак Варна - Мустафа Шефкет

ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929 - Владимир Вълков



ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД - Мартин Великов



30 Септември 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен - Димитър Буров



ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918 - Валентин Железов



1 Октомври 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948 - Стефан Павлов

