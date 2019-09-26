Резултати от 1/16 финалите за купата на България

Турнир за Купата на България, срещи от 2-и кръг- 1/16-финали:
ФК ЦСКА 1948 (София) - Дунав (Русе) 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Андон Гущеров 2, 1:1 Свилен Щерев 41, 2:1 Денислав Александров 72
Ботев (Гълъбово) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Ерай Карадайъ 66, 2:0 Антон Огнянов 68, 2:1 Милчо Ангелов 80
Черноморец (Балчик) - Витоша (Бистрица) 0:4 (0:3)
голмайстори: 0:1 Даниел Кутев 1, 0:2 Христо Иванов 15, 0:3 Григор Долапчиев 30, 0:4 Григор Долапчиев 58
Септември (София) - Спартак (Плевен) 4:3 (3:1)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 4, 1:1 Петър Тончев 10, 2:1 Владимир Николов 12, 3:1 Борис Галчев 44, 3:2 Кристиан Григоров 54, 3:3 Кристиан Григоров 76, 4:3 Павел Петков 88-дузпа
Хебър 1918 (Пазарджик) - Арда 1924 (Кърджали) 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Радослав Василев 38, Александър Георгиев 63-дузпа
Балкан 1929 (Ботевград) - Локомотив (Пловдив) 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Денис Алмейда 26, 0:2 Ален Ожболт 38, 0:3 Димитър Илиев 62
Поморие (Поморие) - Берое (Стара Загора) 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Иван Минчев 24, 0:2 Рубен Бригидо 65