Всяко нещо което прави тя…

„Всяко малко нещо което прави тя е магично!

Трябва ли да разказвам цялата история

на хилядите дъждовни дни, откакто сме се срещнали?

Те приличат на голям чадър,

под който винаги оставам мокър…“



Това пее Стинг в една от ранните си песни, Every Little Thing She Does Is Magic, създадена във времето преди групата „Полийс“ (Police) да съществува официално. Тогава, през 1976 година тримата членове на бъдещото ню уейв трио са били обединени под несимпатичното име „Стронций 90“. Добре е, че периодът им на полуразпад не е бил фатален. След време Стинг решава, че ще запише песента с „Полийс“ и кани като гост музикант пианиста Джийн Ръсел (Jean Alain Roussel). Той прави аранжимента на Every Little Thing… за неудоволствие на другите двама членове на „Полийс“ Анди Съмърс и Стю Копланд. „Това не е саундът на „Полийс“, „Няма място за пиано в парчето“ и други техни, все в тази посока изказвания не са разколебали Стинг да използва в записа родения в Мавриций пианист-аранжор и така се появява една цветна, щастлива, усмихната песен в репертоара на „Полийс“.

Няколко години по-рано същият Джийн Ръсел (или Жан Русел) е музикален директор на групата музиканти на Кет Стивънс (Cat Stevens) и постоянен негов пианист, и тъкмо той има заслуга за характерната, светла звукова атмосфера в част от музикално-поетичните картини – песни на Кет Стивънс.



